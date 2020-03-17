Коронавирус проник во все страны Европы: последней "сдалась" Черногория
В Черногории подтвердили первые 2 случая коронавируса. Это была последняя страна в Европе без зафиксированных случаев заражения Covid-19. Следовательно, по состоянию на 17 марта коронавирус проник в каждую европейскую страну.
О первых случаях заболевания в Черногории сообщил премьер-министр страны Душко Маркович, передает национальное информагентство MINA.
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Положительный тест на коронавирус обнаружили у двух женщин 1948 и 1973 годов рождения. Они обе находились в районах, пораженных пандемией.
Сейчас женщин разместили в специальное отделение Клинического центра. Их состояние стабильное.
Мы готовились к этому сценарию неделями, в соответствии с указаниями ВОЗ. Паники нет,
— сказал Маркович.
Важно! Черногория до 17 марта была единственной страной Европы, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса Covid-19.
К слову, накануне страны Евросоюза единогласно поддержали идею о закрытии внешних границ государств. В течение 30 дней они будут закрыты для иностранцев – граждан не стран-членов Евросоюза.
Коронавирус в Европе: какие страны пострадали больше всего
- Италия. Там коронавирусом заболели более 26 тысяч человек, 2,5 тысячи умерли.
- Испания. Зафиксировано 11279 случаев заражения коронавирусом, из них 499 человек умерло.
- Германия. Заболели более 9 тысяч человек, 26 из них умерли.
- Франция. Положительный тест на коронавирус обнаружили у 7,7 тысячи человек, 175 умерли.
- Швейцария. Заболели более 2 тысяч человек – 27 умерли.
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