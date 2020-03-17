Коронавирус проник во все страны Европы: последней "сдалась" Черногория

В Черногории подтвердили первые 2 случая коронавируса. Это была последняя страна в Европе без зафиксированных случаев заражения Covid-19. Следовательно, по состоянию на 17 марта коронавирус проник в каждую европейскую страну.

О первых случаях заболевания в Черногории сообщил премьер-министр страны Душко Маркович, передает национальное информагентство MINA.

Важно Как живет ЕС и кто разнес коронавирус по миру: обзор иностранных СМИ

Положительный тест на коронавирус обнаружили у двух женщин 1948 и 1973 годов рождения. Они обе находились в районах, пораженных пандемией.

Сейчас женщин разместили в специальное отделение Клинического центра. Их состояние стабильное.

Мы готовились к этому сценарию неделями, в соответствии с указаниями ВОЗ. Паники нет,

— сказал Маркович.

Важно! Черногория до 17 марта была единственной страной Европы, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса Covid-19.

К слову, накануне страны Евросоюза единогласно поддержали идею о закрытии внешних границ государств. В течение 30 дней они будут закрыты для иностранцев – граждан не стран-членов Евросоюза.

Коронавирус в Европе: какие страны пострадали больше всего

Италия. Там коронавирусом заболели более 26 тысяч человек, 2,5 тысячи умерли.

Там коронавирусом заболели более 26 тысяч человек, 2,5 тысячи умерли. Испания. Зафиксировано 11279 случаев заражения коронавирусом, из них 499 человек умерло.

Зафиксировано 11279 случаев заражения коронавирусом, из них 499 человек умерло. Германия. Заболели более 9 тысяч человек, 26 из них умерли.

Заболели более 9 тысяч человек, 26 из них умерли. Франция. Положительный тест на коронавирус обнаружили у 7,7 тысячи человек, 175 умерли.

Положительный тест на коронавирус обнаружили у 7,7 тысячи человек, 175 умерли. Швейцария. Заболели более 2 тысяч человек – 27 умерли.



Как отличить коронавирус от других заболеваний / Инфографика 24 канала