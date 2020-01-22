Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно мигрирует по миру. Для вашего удобства мы создали таблицу, чтобы вы смогли следить за подтвержденными случаями инфицирования во всех уголках планеты одновременно.
2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому заразиться крайне легко. В связи с этим во многих странах сейчас усиленный контроль на границах и в аэропортах.
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По состоянию на 22 января подтверждено 474 случая заболевания и 9 летальных случаев.
Сколько людей заболели коронавирусом в Китае
|Город, провинция
|Количество заболеваний
|Смертельные случаи
|Провинция Хубей (включая Ухань)
|26
|9
|Провинция Гуандун
|327
|0
|Пекин
|10
|0
|Провинция Чжецзян
|10
|0
|Шанхай
|9
|0
|Чунцин
|6
|0
|Провинция Сичуань
|5
|0
|Тянцзинь
|4
|0
|Провинция Хайнань
|4
|0
|Провинция Хунань
|4
|0
|Провинция Цзянси
|2
|0
|Провинция Ляонин
|2
|0
|Провинция Шаньдун
|1
|0
|Провинция Хенань
|1
|0
|Куньмин (Юньнань)
|1
|0
|Провинция Аньхой
|1
|0
|Провинция Фуцзянь
|1
|0
|Провинция Гуйчжоу
|1
|0
|Провинция Шаньси
|1
|0
|Тайвань
|1
|0
|Макао
|1
|0
|Гонконг
|1
|0
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
|467
|9
Сколько людей заболели новым вирусом за пределами Китая
|Страна
|Количество заболеваний
|Смертельные случаи
|Таиланд
|4
|0
|Япония
|1
|0
|Южная Корея
|1
|0
|США
|1
|0
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
|7
|0
Интерактивная онлайн-карта
BNO создали карту, благодаря которой наглядно можно наблюдать распространение инфекции по всему миру.
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
Также власти Китая усилили контроль на въезд и выезд Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, вместе с тем местных жителей попросили его покидать.
Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.
- Лихорадка
- Головная боль;
- Кашель,
- Затрудненное дыхание;
- Слабость,
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