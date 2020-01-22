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Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

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Сколько людей заболели коронавирусом и где / Mark Schiefelbein / AP / DPA

Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно мигрирует по миру. Для вашего удобства мы создали таблицу, чтобы вы смогли следить за подтвержденными случаями инфицирования во всех уголках планеты одновременно.

2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому заразиться крайне легко. В связи с этим во многих странах сейчас усиленный контроль на границах и в аэропортах.

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По состоянию на 22 января подтверждено 474 случая заболевания и 9 летальных случаев.

Сколько людей заболели коронавирусом в Китае

Город, провинция Количество заболеваний Смертельные случаи
Провинция Хубей (включая Ухань) 26 9
Провинция Гуандун 327 0
Пекин 10 0
Провинция Чжецзян 10 0
Шанхай 9 0
Чунцин 6 0
Провинция Сичуань 5 0
Тянцзинь 4 0
Провинция Хайнань 4 0
Провинция Хунань 4 0
Провинция Цзянси 2 0
Провинция Ляонин 2 0
Провинция Шаньдун 1 0
Провинция Хенань 1 0
Куньмин (Юньнань) 1 0
Провинция Аньхой 1 0
Провинция Фуцзянь 1 0
Провинция Гуйчжоу 1 0
Провинция Шаньси 1 0
Тайвань 1 0
Макао 1 0
Гонконг 1 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 467 9
*Согласно данным BNO

Сколько людей заболели новым вирусом за пределами Китая

Страна Количество заболеваний Смертельные случаи
Таиланд 4 0
Япония 1 0
Южная Корея 1 0
США 1 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 7 0

Интерактивная онлайн-карта

BNO создали карту, благодаря которой наглядно можно наблюдать распространение инфекции по всему миру.

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Также власти Китая усилили контроль на въезд и выезд Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, вместе с тем местных жителей попросили его покидать.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

 
nCoV – симптомы
  • Лихорадка
  • Головная боль;
  • Кашель,
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость,

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Инфекция Пневмония в Китае 2020
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