Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно мигрирует по миру. Для вашего удобства мы создали таблицу, чтобы вы смогли следить за подтвержденными случаями инфицирования во всех уголках планеты одновременно.

2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому заразиться крайне легко. В связи с этим во многих странах сейчас усиленный контроль на границах и в аэропортах.

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По состоянию на 22 января подтверждено 474 случая заболевания и 9 летальных случаев.

Сколько людей заболели коронавирусом в Китае

Город, провинция Количество заболеваний Смертельные случаи Провинция Хубей (включая Ухань) 26 9 Провинция Гуандун 327 0 Пекин 10 0 Провинция Чжецзян 10 0 Шанхай 9 0 Чунцин 6 0 Провинция Сичуань 5 0 Тянцзинь 4 0 Провинция Хайнань 4 0 Провинция Хунань 4 0 Провинция Цзянси 2 0 Провинция Ляонин 2 0 Провинция Шаньдун 1 0 Провинция Хенань 1 0 Куньмин (Юньнань) 1 0 Провинция Аньхой 1 0 Провинция Фуцзянь 1 0 Провинция Гуйчжоу 1 0 Провинция Шаньси 1 0 Тайвань 1 0 Макао 1 0 Гонконг 1 0 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 467 9 *Согласно данным BNO *Согласно данным BNO

Сколько людей заболели новым вирусом за пределами Китая

Страна Количество заболеваний Смертельные случаи Таиланд 4 0 Япония 1 0 Южная Корея 1 0 США 1 0 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 7 0 Интерактивная онлайн-карта BNO создали карту, благодаря которой наглядно можно наблюдать распространение инфекции по всему миру. Профилактика nCoV: как уберечься ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции: Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы; Также власти Китая усилили контроль на въезд и выезд Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, вместе с тем местных жителей попросили его покидать. Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции. nCoV – симптомы Лихорадка

Головная боль;

Кашель,

Затрудненное дыхание;

Слабость,

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