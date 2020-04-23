Коронавирус с нами надолго, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус COVID-19 еще долго будет циркулировать в мире, а большинство стран находятся на ранних стадиях борьбы с пандемией.

Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге сообщил, что во многих странах, которые считают, что у них коронавирус под контролем, наблюдается восстановление случаев заболевания, сообщает 24 канал.

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Большинство стран находятся на ранних стадиях эпидемии. А те, которые пострадали первыми, сейчас начинают переживать новые случаи. Не делайте ошибок: нас ждет долгий путь. Коронавирус с нами надолго.

Когда карантин закончится: версия ВОЗ

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сказал, что, когда правительство просят граждан остаться дома, это сработает, только если общественность поверит, что у их лидеров действительно есть план. Пока не будет разработана вакцина, половина человечества останется в той или иной форме "заблокированной".

Он добавил, что ВОЗ надеется провести тщательное расследование в Китае, чтобы попытаться выяснить происхождение болезни у животных.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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