Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика

Общие симптомы коронавируса, такие как лихорадка и сухой кашель, известны всем. Но как эти симптомы меняются в течение болезни – читайте в материале.

Эта информация является полезной для тех, кто до сих пор колеблется, стоит ли обращаться к врачу. Как протекает Covid-19 изо дня в день, рассказали в Без-брехні.

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Как проявляется коронавирус на 1-4 день заболевания:

Отметим, что начало болезни может быть бессимптомным или протекать в очень легкой форме, из-за чего человек думает, что просто простудился.

У 99% больных фиксируют повышенную температуру;

70% пациентов испытывают боль в мышцах;

На самом деле, сухой кашель бывает не у всех, а примерно у 60%;

За день-два до начала основных симптомов, у небольшого количества людей может возникнуть тошнота или диарея;

Немецкие врачи заметили потерю вкуса и обоняния на первых днях заболевания болезни.



Симптомы коронавируса на 1-4 день болезни / Инфографика 24 канала

Важно: В среднем, первая одышка проявляется через 5 дней от начала симптомов. Если человека с такой формой болезни госпитализируют на 7 день заболевания, на следующий день он оказывается в реанимации.

Что происходит на 5-6 день болезни:

На этом этапе уже могут возникнуть проблемы с дыханием. Особенно становится трудно дышать людям пожилого возраста, у которых есть хронические болезни (прежде всего верхних дыхательных путей).



Симптомы коронавируса на 5-6 день болезни / Инфографика 24 канала

Чего ждать на 7 день коронавируса:

Часть пациентов чувствуют, что дышать становится все труднее, порой возникает боль в груди. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Отметим, что у около 85% больных в этот период симптомы ослабевают или сглаживаются.

Важно: Если живете с человеком, который заболел, также оставайтесь дома в течение 14 и проследите за своими симптомами.



Симптомы коронавируса на 7 день болезни / Инфографика 24 канала

Коронавирус на 8-9 день заболевания:

Около 15% людей переносят инфекцию трудно. И именно в этот период у таких пациентов начинают возникать признаки острого респираторного дистресс-синдрома, при котором в легких начинается накапливаться жидкость" (инфильтраты).

У части у больных возникает аритмия или шок. Это происходит, когда легкие уже не способны обеспечивать кислородом необходимые для жизни органы.

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Симптомы коронавируса на 8-9 день болезни / Инфографика 24 канала

10 день коронавируса:

Ко всем вышеперечисленным симптомам добавляется и боль в животе. Пациентам с тяжелой формой болезни необходима экстренная помощь и их переводят в реанимацию для кислородной терапии.

Исследования демонстрируют, что такие пациенты остаются в больнице еще около 10 дней.

12 день болезни:

Пациенты с крепким иммунитетом и те, которые получили своевременную и правильную помощь, начинают поправляться. Температура их тела постепенно снижается и самочувствие активно улучшается.



Симптомы коронавирус на 12 день болезни / Инфографика 24 канала

Коронавирус на 17 день:

Примерно через 2,5 недели болезни, тех людей, которые выздоровели, уже выписывают.

Врачи обращают внимание на то, что кашель является второстепенным симптомом. Следовательно, здоровый человек кашляет еще довольно долго после выздоровления.

Однако одышка у людей может прекратиться примерно через две недели после выписки из больницы.

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Важно: В среднем период выздоровления составляет 22 дня. Те же люди, которым не удавалось спасти жизнь, умирали на 18 день.

Симптомы коронавируса на 17 день болезни / Инфографика 24 канала

Выздоровление от коронавируса / инфографика 24 канала

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