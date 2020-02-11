Коронавирус: Скалецкая объяснила, почему из Уханя не эвакуировали украинцев

Во время пресс-брифинга Зоряны Скалецкой, который состоялся 11 февраля, министр здравоохранения объяснила, почему граждан Украины еще не эвакуировали из Уханя.

Скалецкая заявила, что во время оперативного правительственного штаба рассматривался вопрос о подходах к эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй.

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По ее словам, пациенты будут находиться в обсервации в течение 14 дней. Министр заявила, что спешка может быть опасной, ведь необходимо должным образом подготовить учреждение для приема граждан. По ее словам, оно должно отвечать всем необходимым требованиям и рекомендациям, которые предоставлены командой эпидемиологов.

Зоряна Скалецкая "Конечное решение о начале эвакуации граждан мы примем только тогда, когда будут исключены все возможные риски заноса болезни на территорию страны вместе с эвакуированными гражданами. В заведениях, что были выбраны для размещения эвакуированных, работает команда специалистов. Сейчас проверяются вентиляционные каналы, канализационные системы. Также важно организовать питание эвакуированных с минимальным количеством привлечения внешнего персонала и обеспечить охрану и закрытый режим".

Напомним, что 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем утром эвакуацию отменили.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала