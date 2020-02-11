24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Коронавирус: Скалецкая объяснила, почему из Уханя не эвакуировали украинцев

74 Читати новину українською
Почему украинцев не эвакуировали из Уханя / 24 канал

Во время пресс-брифинга Зоряны Скалецкой, который состоялся 11 февраля, министр здравоохранения объяснила, почему граждан Украины еще не эвакуировали из Уханя.

Скалецкая заявила, что во время оперативного правительственного штаба рассматривался вопрос о подходах к эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй.

К теме: Вспышка коронавируса: эвакуация украинцев из Уханя не состоялась

По ее словам, пациенты будут находиться в обсервации в течение 14 дней. Министр заявила, что спешка может быть опасной, ведь необходимо должным образом подготовить учреждение для приема граждан. По ее словам, оно должно отвечать всем необходимым требованиям и рекомендациям, которые предоставлены командой эпидемиологов.

 
Зоряна Скалецкая
"Конечное решение о начале эвакуации граждан мы примем только тогда, когда будут исключены все возможные риски заноса болезни на территорию страны вместе с эвакуированными гражданами. В заведениях, что были выбраны для размещения эвакуированных, работает команда специалистов. Сейчас проверяются вентиляционные каналы, канализационные системы. Также важно организовать питание эвакуированных с минимальным количеством привлечения внешнего персонала и обеспечить охрану и закрытый режим".

Напомним, что 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем утром эвакуацию отменили.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
сегодня
5097
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус 2020 Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 1476
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 9401
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 638
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2688
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 8019
Новости
Больше новостей
Залиште відгук