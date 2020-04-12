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Коронавирус станет сезонным и будет повторяться циклично, – Ляшко

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Виктор Ляшко / Кабмин

Заместитель главы Минздрава и главный санэпидемврач Украины Виктор Ляшко прогнозирует сезонность коронавирусной болезни. В то же время COVID-19 может повторяться циклично.

Об этом он заявил в интервью LB.ua. По его словам, до октября все страны уже будут серьезнее подготовлены ко встрече с инфекцией.

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Ляшко отметил, что, по его личному мнению, коронавирусная болезнь станет сезонной. Он также считает, что нужно подробнее исследовать процесс мутации вируса и как иммунитет людей будет с этим справляться.

Если каждая новая мутация приведет к возникновению новой болезни, то человечеству придется жить в новых биологических реалиях. И забыть о кофе в парке, и общаться только через скайп. Но надеюсь, что все же будет вакцина или препараты для лечения,
​– надеется Ляшко.

Обратите внимание!​ Вероятнее всего, пик заболевания коронавируса COVID-19 придется на 17 апреля. Такие прогнозы делают в Министерстве здравоохранения.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 12 апреле в Украине обнаружили 2 777 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, уже умерли 83 человека.

В то же время выздоровели 89 пациентов, которым ранее поставили такой диагноз.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Виктор Ляшко Здоровье Лечение
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