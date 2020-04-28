Коронавирус станет сезонным, как грипп, – ученые
Специалисты считают, что полностью остановить распространение коронавирусf человечеству уже не удастся. Борьба осложняется бессимптомными случаями инфицирования.
Об этом пишет TIME со ссылкой на ведущих ученых Китая.
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По словам вирусологов бессимптомные носители очень усложняют работу над остановкой распространения коронавируса и его полным уничтожением.
В Китае, где заявили о победе над эпидемией, продолжают обнаруживать десятки зараженных ежедневно – носители являются бессимптомными.
Ученые спрогнозировали, что COVID-19 будет вспыхивать сезонно и станет таким же привычным явлением, как грипп.
Вероятно, коронавирус будет сосуществовать с людьми очень долго, станет сезонной болезнью,
– сказал директор Института патогенной биологии Джин Чи.
Важно! Количество больных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек. Более 918 тысяч инфицированных – выздоровели, 215 тысяч больных умерли. Ряд стран уже начали облегчать ограничительные карантинные мероприятия.
Тройка стран, в которых случаев заражения SARS-CoV-2 больше всего:
- США – больше 1 миллиона случаев;
- Испания – больше 32 тысяч случаев;
- Италия – больше 201 тысячи случаев.
Как не заболеть коронавирусом/ Инфографика 24 канала
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