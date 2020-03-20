Коронавирус свирепствует в Германии, но смертность низкая: эксперты объяснили почему

Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Количество зараженных стремительно растет. В то же время количество смертей до сих пор довольно низкое. Исследователи взялись объяснять этот феномен.

Дело в том, что немецкая власть пытается проверить на коронавирус как можно больше граждан. Об этом говорится в материале Financial Times.

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Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии по состоянию на 20 марта выявлено 16 290 зараженных коронавирусом. Это больше, чем в любой другой стране, кроме Китая, Италии, Ирана и Испании. В то же время зарегистрировано лишь 44 смерти.

В соседней Франции, к примеру, выявлено 10 891 случаев инфекции и 371 случай смерти. В Испании – 18 077 случаев заражения и 833 случая смерти. В США, Великобритании, Италии и даже Южной Кореи показатели летальности значительно выше, чем в Германии.

Какие факторы могут способствовать низкой смертности от коронавируса в Германии

Эксперты утверждают, что низкий уровень смертности в стране, скорее всего, отражает тот факт, что вспышка болезни все еще находится на относительно ранней стадии, а возрастной профиль этих инфицированных был моложе, чем в других странах. У младших пациентов без предыдущих болезней гораздо больше шансов выжить от коронавирусной инфекции, чем у пациентов пожилого возраста.

Другим фактором, который может помочь объяснить разницу, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии . По словам президента Института Роберта Коха Лотара Уилера, немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус каждую неделю Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса. Даже Южная Корея, которая проводит 15 тысяч тестов в день и подается вирусологами как пример для подражания, похоже, тестирует меньше, чем Германия.

. По словам президента Института Роберта Коха Лотара Уилера, немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус каждую неделю Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса. Даже Южная Корея, которая проводит 15 тысяч тестов в день и подается вирусологами как пример для подражания, похоже, тестирует меньше, чем Германия. В краткосрочной перспективе массовое тестирование способствует снижению смертности , поскольку позволяет властям выявлять случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов, и у которых гораздо больше шансов на выживание.

, поскольку позволяет властям выявлять случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов, и у которых гораздо больше шансов на выживание. Это также означает, что в Германии, вероятно, будет меньше случаев необнаружения, чем в странах, где тестирование менее распространено.

Еще одной особенностью вспышки коронавируса в Германии является большое количество относительно молодых пациентов : согласно данным Института Роберта Коха, более 80% всех людей, инфицированных коронавирусом, моложе 60 лет. Профессор Кройсслих предупредил, что ситуация может измениться в следующие недели и месяцы. Это предостережение подтверждается вирусологами и эпидемиологами по всей стране.

: согласно данным Института Роберта Коха, более 80% всех людей, инфицированных коронавирусом, моложе 60 лет. Профессор Кройсслих предупредил, что ситуация может измениться в следующие недели и месяцы. Это предостережение подтверждается вирусологами и эпидемиологами по всей стране. Германия имела возможность подготовиться к росту серьезных случаев: больницы по всей стране расширяют возможности интенсивной терапии и увеличивают численность персонала, а правительство скупает столько критического оборудования, сколько может.

Обратите внимание! На прошлой неделе немецкое правительство заказало дополнительно 10 тысяч спасательных систем искусственной вентиляции легких, в дополнение к 25 тысячам, которые уже установлены в больницах по всей стране.

Берлин, в котором сейчас зарегистрировано 391 случай заболевания COVID-19, превращает часть местного выставочной площадки в больницу на 1000 коек для будущих пациентов с коронавирусом. Аналогичные шаги были сделаны по всей стране.



Статистика смертности от коронавируса / инфографика 24 канала