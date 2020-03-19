Дети тоже могут иметь осложнения от коронавируса

Не стоит надеяться, что коронавирус Covid-19 поражает только пожилых людей. Дети тоже могут иметь сложное течение заболевания и осложнения от недуга.

Об этом на пресс-брифинге Всемирной организации здравоохранения заявил доктор Майк Райан.

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В Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет. Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди,

– заявил доктор Райан.

В ВОЗ также отметили, что дети в основном легче болеют, но последние исследования свидетельствуют о том, что были случаи тяжелого течения болезни, в том числе один ребенок в Китае умер.

Возраст ребенка, и были ли у него сопутствующие заболевания не уточнили.

У детей коронавирус имеет такие же симптомы, как и у взрослых – это высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах,

– пояснили в ВОЗ.

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Также представители организации заявили, что важно понять, как болезнь повлияет на страны с высоким уровнем заболевания ВИЧ, и там, где дети страдают от недоедания.

А вот данные исследователя Андреаса Бакхауса, говорят, что молодые люди могут быть носителями коронавируса чаще, чем они думают.

Это еще одна весомая причина для тех, кто считает себя достаточно сильным, чтобы выдержать "удар" вируса, соблюдать карантин и не распространять инфекцию.

Проведение тестов на коронавирус в Южной Корее показало, что молодежь очень часто переносила вирус.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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