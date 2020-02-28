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Коронавирус у домашних животных: зафиксировали первый случай заболевания

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В Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки. Животное принадлежит мужчине, который тоже болеет Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Гонконга, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

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В Министерстве отметили, что собака принадлежит одному из пациентов, которых болеет коронавирусом. Он находится на домашнем карантине в собственной квартире в Тай Хане.

Интересно, что у собаки не было никаких симптомов заболевания коронавирусом, но из-за болезни хозяина ей сделали анализы. После получения слабого положительного результата в слюне животного собаку забрали у владельца и поместили на карантин в специальном помещении для содержания в порту Гонконга.

Это первый такой случай, ранее ученые не имели данных о возможности распространения коронавируса между животными и людьми.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – более 30 000 человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Китай Лечение Мир животных
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