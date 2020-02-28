Коронавирус у домашних животных: зафиксировали первый случай заболевания
В Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки. Животное принадлежит мужчине, который тоже болеет Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Гонконга, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.
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В Министерстве отметили, что собака принадлежит одному из пациентов, которых болеет коронавирусом. Он находится на домашнем карантине в собственной квартире в Тай Хане.
Интересно, что у собаки не было никаких симптомов заболевания коронавирусом, но из-за болезни хозяина ей сделали анализы. После получения слабого положительного результата в слюне животного собаку забрали у владельца и поместили на карантин в специальном помещении для содержания в порту Гонконга.
Это первый такой случай, ранее ученые не имели данных о возможности распространения коронавируса между животными и людьми.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – более 30 000 человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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