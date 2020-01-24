Как понять, что вы заболели китайским коронавирусом и что делать в первую очередь

В Украине не зафиксировали ни одного случая коронавируса из Китая. Но болезнь очень быстро распространяется и наша страна имеет средний риск распространения вируса. Что делать, если вы подозреваете вирус у себя – читайте в материале.

Как понять, что вы заболели коронавирусом?

Инкубационный период вируса – около пяти суток. То есть, если вы вернулись из Китая или других стран, где уже есть эпидемия, то только примерно через неделю у вас могут возникнуть первые симптомы.

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На заражение 2019 nCoV указывает повышенная температура: повышение может быть и умеренным, и серьезным, но наблюдается в 90% случаев. В 80% случаев отмечается сухой кашель и быстро прогрессирующая усталость. Значительно реже встречаются одышка и затрудненное дыхание. Пульс, дыхание и давление на ранних стадиях в норме – их проверять нет смысла.



Коронавирус быстро распространяется по миру \ gettyimages.com

Коронавирус – что это? Это большая группа вирусов, которые могут вызвать различные заболевания, от простуды до атипичных пневмоний. Считается, что 2019 nCoV появился от мутации вирусов летучей мыши и змеи. И люди заболели после потребления змеиного мяса.

Стоит обратиться к врачу при обнаружении этих симптомов у любого, кто бывал в странах, где есть эпидемия. Специалист сможет поставить диагноз на основании снимка ваших легких: там новый коронавирус оставляет следы, типичные для пневмонии.

Что делать, если у вас коронавирус?

В первую очередь не паниковать и не впадать в депрессию. Исследования показывают, что грусть негативно влияет на иммунитет. Поэтому падать духом во время болезни – надежный способ снизить способность организма сопротивляться ей.

А собственный иммунитет особенно важен, если вы подхватили 2019 nCoV. Специфического лечения от него пока не существует, хотя ученые надеются, что ряд противовирусных препаратов от других коронавирусов смогут помочь.

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Также очень важно не стать распространителем вируса. Избегайте близких контактов с людьми, наденьте повязку на лицо, избегайте скопления людей.



У пожилых людей выше риск смерти от коронавируса \ gettyimages.com

Поэтому при заражении следует спокойно придерживаться всех рекомендаций врачей (а не "лечиться" самому дома) и не нервничать лишний раз.

Как не умереть от коронавируса?

Коронавирус или 2019 nCoV – один из многих вирусов, которые способны вызвать пневмонию. Поэтому и умереть от него шансы выше у тех, у кого они выше и при обычной пневмонии. Поэтому от него чаще всего умирают люди, которые поздно обратились к врачу, те, которые имеют более слабый иммунитет и пожилые.

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По информации ВОЗ, шансы умереть от похожего вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет, – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 лет – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не значит, что молодым людям нечего бояться.

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