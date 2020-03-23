Коронавирус у животных: как защитить домашнего любимца

Владельцы домашних животных обеспокоены, могут ли они заразить домашних кошек или собак или же заразиться Covid-19 от них. Какова вероятность, что животное принесет на шерсти вирус, опасный для человека – читайте далее.

Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала Елена Баран, волонтер организации "Открытые клетки".

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Отметим, что на сегодня известно о 40 видах коронавируса. Их поделили в зависимости от носителя на 4 вида: альфа- (коты и собаки, но у каждого свой собственный вирус), бета- (люди), гамма и дельта коронавирусы (птицы и рыбы). Общее у них лишь одно – отростки, которые напоминают корону.



Пути заражения коронавирусом среди животных и людей

Елена Баран отметила, что животное может принести Covid-19 домой другим способом – на шерсти (так же, как люди на одежде или руках). Поэтому важно гулять с домашними любимцами там, где меньше скопления людей. А также обязательно после выгула мыть им лапы, а людям – руки.

Известно, что вирус лучше живет на гладких поверхностях, таких как телефон, чем на шерсти животных. Поэтому важно обрабатывать предметы, с которыми вы контактируете,

– отметила волонтер.

И добавила, что вирус может сохраняться на шерсти животного примерно несколько часов. Однако дома с животным точно кто-то будет контактировать, оно будет бегать по квартире. Не обязательно мыть всю собаку – достаточно помыть лапы шампунем, которым обычно пользуются.

"Это как с руками – вы пришли домой, помыли руки себе и лапы животному. Так же, как люди моют руки обычным мылом, 20-30 секунд. Тогда вирус смывается механически уничтожается его оболочка", – подытожила Елена Баран.

Що відомо про коронавірус у тварин

16 марта в Гонконге умер померанский шпиц, у которого диагностировали Covid-2019. В общем собаке за все время было сделано пять тестов на коронавирус, два из которых были негативными. Хозяйка не разрешила проводить вскрытие, чтобы узнать причину смерти. 20 марта в том же городе коронавирусом заболела вторая собака. Его хозяйка была инфицирована на Covid-2019, поэтому животное также решили проверить. Тест был положительным.

Домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не могут его передавать. Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала