Коронавирус убил больше людей за пределами Китая, чем в Поднебесной, – ВОЗ
ВОЗ констатировала, что за пределами Китая Covid-19 уже забрал больше жизней, чем в этой азиатской стране. В мире сейчас зарегистрировано более 6 тысяч 600 смертей, в Китае из них – около 3 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что сейчас в мире около 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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В ВОЗ считают, что карантинные меры, направленные на изоляцию людей, должны сократить количество зараженных коронавирусом и позволить медикам взять под контроль ситуацию. Однако для победы над пандемией этого недостаточно.
Самый эффективный способ предотвратить заражение и спасти жизнь – разорвать цепь передачи COVID-19. Вы не можете бороться с огнем с завязанными глазами. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто инфицирован,
– отметил Тедрос Аданом Гебреисус.
Коронавирус в мире:
- Больше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Китае, вторая по количеству инфицированных – Италия, третий – Иран. В десятке также: Южная Корея, Испания, Германия, Франция, США, Швейцария и Норвегия.
- Ряд стран ввели ограничительные меры по противодействию коронавирусу, среди которых – закрытие границ, ограничение работы торгово-развлекательных центров, учебных заведений, предприятий общественного питания, остановка железнодорожного и авиасообщения.
- На 30 дней въезд для иностранцев запретил Евросоюз.
Коронавирус в Украине:
- В Украине сейчас зарегистрировано 5 случаев инфицирования коронавирусом, из них один – летальный.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине действует общенациональный карантин. Запрещены массовые собрания, остановлен учебный процесс в школах, вузах, детских садах.
- С 16 марта запрещен въезд в Украину иностранцев.
- С 17 марта остановлено пассажирское авиасообщение.
- В Черновицкой области и Радомышле Житомирской области введено чрезвычайное положение.
Важно! Из-за вспышки коронавируса президент Владимир Зеленский предлагает ввести следующие ограничения:
– прекратить работу торгово-развлекательных центров и заведений общественного питания;
– запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов;
– переквалифицировать медучреждения;
– запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии;
– ограничить экспорт продуктов питания.