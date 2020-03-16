Коронавирус убил больше людей за пределами Китая, чем в Поднебесной, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что сейчас в мире около 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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В ВОЗ считают, что карантинные меры, направленные на изоляцию людей, должны сократить количество зараженных коронавирусом и позволить медикам взять под контроль ситуацию. Однако для победы над пандемией этого недостаточно.

Самый эффективный способ предотвратить заражение и спасти жизнь – разорвать цепь передачи COVID-19. Вы не можете бороться с огнем с завязанными глазами. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто инфицирован,

– отметил Тедрос Аданом Гебреисус.

Коронавирус в мире:

Больше всего больных коронавирусом зарегистрировано в Китае , вторая по количеству инфицированных – Италия , третий – Иран . В десятке также: Южная Корея, Испания, Германия, Франция, США, Швейцария и Норвегия .

, вторая по количеству инфицированных – , третий – . В десятке также: и . Ряд стран ввели ограничительные меры по противодействию коронавирусу, среди которых – закрытие границ, ограничение работы торгово-развлекательных центров, учебных заведений, предприятий общественного питания, остановка железнодорожного и авиасообщения.

На 30 дней въезд для иностранцев запретил Евросоюз.

Коронавирус в Украине:

В Украине сейчас зарегистрировано 5 случаев инфицирования коронавирусом, из них один – летальный.

С 12 марта по 3 апреля в Украине действует общенациональный карантин. Запрещены массовые собрания, остановлен учебный процесс в школах, вузах, детских садах.

С 16 марта запрещен въезд в Украину иностранцев.

С 17 марта остановлено пассажирское авиасообщение.

В Черновицкой области и Радомышле Житомирской области введено чрезвычайное положение.

Важно! Из-за вспышки коронавируса президент Владимир Зеленский предлагает ввести следующие ограничения:

– прекратить работу торгово-развлекательных центров и заведений общественного питания;

– запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов;

– переквалифицировать медучреждения;

– запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии;

– ограничить экспорт продуктов питания.