Коронавирус удалось изолировать в итальянской больнице: что это означает для медицины

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что местным медикам удалось изолировать опасный коронавирус. Сделать это удалось в больнице Спалланзани, расположенной в итальянский столице Риме.

Сам министр уже назвал это достижение огромным открытием, сообщает издание Corriere Della Sera.

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Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани. Это создает больше возможностей для его изучения. Мы сможем определить, что делать, чтобы ограничить его,

– заявил Роберто Сперанца.

По его словам, это глобальное открытие, которым правительство Италии обещает поделиться со всем мировым сообществом.

Сейчас в госпитале Спалланзани находятся двое туристов из Китая. Медики подтвердили у них наличие коронавирусной инфекции.

Что известно о борьбе с коронавируса в Италии?

Итальянский правительство одним из первых в Европейском Союзе объявило чрезвычайную ситуацию из-за опасности коронавируса. Чрезвычайная ситуация была объявлена на срок до 6 месяцев.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 2 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 305 человек. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 328 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабета.

За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.



Мифы и правда о том, как передается и каким образом уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала