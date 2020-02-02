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Коронавирус удалось изолировать в итальянской больнице: что это означает для медицины

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Глава Минздрава Италии Сперанца заявил, что коронавирус удалось изолировать / leggo.it

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что местным медикам удалось изолировать опасный коронавирус. Сделать это удалось в больнице Спалланзани, расположенной в итальянский столице Риме.

Сам министр уже назвал это достижение огромным открытием, сообщает издание Corriere Della Sera.

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Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани. Это создает больше возможностей для его изучения. Мы сможем определить, что делать, чтобы ограничить его,
– заявил Роберто Сперанца.

По его словам, это глобальное открытие, которым правительство Италии обещает поделиться со всем мировым сообществом.

Сейчас в госпитале Спалланзани находятся двое туристов из Китая. Медики подтвердили у них наличие коронавирусной инфекции.

Что известно о борьбе с коронавируса в Италии?
Итальянский правительство одним из первых в Европейском Союзе объявило чрезвычайную ситуацию из-за опасности коронавируса. Чрезвычайная ситуация была объявлена на срок до 6 месяцев.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 2 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 305 человек. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 328 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабета.
  • За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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Мифы и правда о том, как передается и каким образом уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Лечение Китай Коронавирус 2020 Медицина Здоровье
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