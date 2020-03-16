В Киеве зафиксировали два случая заражения коронавирусом

В столице Украины зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 16 марта в стране есть 7 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале.

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16 марта в Киеве лабораторно подтверждено два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение.

Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 1 – летальный, у пожилой женщины с Житомирщины.

Напомним, что 3 марта Украина сообщила о первом случае коронавируса – заразился мужчина, который вернулся из Италии.

12 марта в Минздраве сообщили о положительных результатах на коронавирус у еще двоих человек: пожилой женщины, которая вернулась из Польши, и мужчины, жена которого вернулась из Италии.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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