Последние новости о коронавирусе в Украине: где подозревают и сколько украинцев заболело

Сейчас на территории Украины нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, однако за пределами заболели уже пятеро украинцев. О том, сколько людей подозревают в заражении и какие у нас условия для борьбы с Covid-2019 – читайте в материале.

Из-за стремительного распространения Covid-2019 по миру, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса. В СНБО подчеркивают, что нашу страну китайский вирус не минует.

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Известно, что на границе с Украиной ГНСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Обследование проводят также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Коронавирус в Украине: кого подозревают в заражении

– Подозревают. 28 февраля в Ивано-Франковске в клиническую инфекционную больницу госпитализировали 63-летнюю женщину, которая приехала из Италии.

– Не подтвердили. 27 февраля в "Борисполь" из Италии прибыла женщина, у которой зафиксировали повышенную температуру. Ее сразу доставили в медицинское учреждение для проведения исследований, которые не подтвердили наличие вируса.

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– Не подтвердили. Ранее в Черновцах медики проверяли на болезнь двух человек. Все анализы были отрицательными.

– Не подтвердили. На Закарпатье в областную инфекционную больницу попал житель села Дедово с острым респираторным заболеванием и повышенной температурой. Коронавирус не был диагностирован.

В скольких украинцев диагностирован коронавирус?

По состоянию на 28 февраля, пять украинцев заболели SARS-CoV-2. Все случаи произошли за пределами Украины.

4 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Добавим, что всего на судне было 25 украинцев, которые были членами экипажа. Больных Covid-2019 госпитализировали, а Украина рассматривает возможность эвакуации 21 человка.

Впрочем, есть и положительные новости. Украинка, которая одной из первых заболела на лайнере – полностью выздоровела. Ее выписали из больницы еще 27 февраля

Пятой гражданкой Украины с короновирусом стала 26-летняя девушка, которая живет и работает в Италии. Сейчас она находится в больнице в Неаполе. На карантин отправили ее родителей и всех, кто, вероятно, с ней контактировал.



Зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом среди украинцев / Getty Images

Часто задаваемые вопросы о борьбе Украины с вероятной вспышкой

Сколько в Украине инфекционных боксов для пациентов с подозрением на коронавирус: 2,5 тысячи боксов – это первые помещения, в которые изолируют людей с подозрением, и там, где оказывается медицинская помощь больным в случае лабораторного подтверждения.

Сколько мест есть в Украины на случай вспышки коронавируса: есть 12 тысяч кроватей на случай вспышки коронавирусной инфекции. Таким образом, в случае эпидемии мест хватит на 4 месяца.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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