Коронавирус в Украине: сколько людей заразились

В Украине 5 случаев заражения SARS-cov-2, среди инфицированных – первая жертва. В каких областях зафиксировали распространение вируса и в каком состоянии находятся больные.

О новых случаях, которые фиксируют в Украине оперативно сообщает Здоровье 24.

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Сколько украинцев заболели коронавирусом Covid-19

В Украине 5 подтвержденных случаев заражения SARS-cov-2. Следовательно, 4 больных коронавирусом Covid-19 обнаружили в Черновицкой области и одну больную женщину в Радомышле, Житомирская область. К сожалению, женщина стала первой жертвой коронавируса в Украине.

Интересно: SARS-cov-2 – официальное название вируса, а от Covid-19 – название болезни, которую провоцирует вирус.

Коронавирус в Черновцах

В Черновицкой области пока наибольшее количество больных коронавирусом в Украине – больны четыре человека.

16 марта в Черновицкой области у двух женщин лабораторно подтвердили Covid-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное.

Одна из зараженных коронавирусом вернулась из Италии. Всех, с кем она близко контактировала, изолировали в условиях стационара.

Вторая женщина в последнее время не выезжала за пределы Украины. Однако контактировала с зараженным коронавирусом. Ранее ее госпитализировали с симптомами острого вирусного заболевания.

12 марта тест на коронавирус показал положительный результат у мужчины, жена которого недавно вернулась из Италии.

Из-за того, что мужчина не был в Италии, а заразился в Украине, будут проверять жителей всего села, где он проживает. Врачи подозревают, что заразился он именно от своей жены – хотя у нее отсутствуют симптомы. Кроме этого, многие жители села ездят на заработки в Италию. Состояние больного стабильное, а жена мужа находится на обсервации.

29 февраля сообщили о первом больном коронавирусе Covid-19. Заболел мужчина среднего возраста из Черновцов.

Еще 21 февраля он вместе с женой вернулся из Италии в Украину. Впоследствии мужчине стало плохо, его госпитализировали с симптомами простуды и першением в горле.

Он находится в инфекционной больнице Черновцов, где ему оказывают соответствующее лечение. Всех людей, с которыми контактировал мужчина, установили. 16 марта сообщили, что мужчина выздоравливает, ведь тесты на коронавирус – отрицательные.

Первая жертва коронавируса – умерла женщина из Радомышля

12 марта с легочной пневмонией госпитализировали женщину из Радомышля, которая вернулась из Польши 1 марта.

Симптомы простуды женщина начала чувствовать значительно раньше, но не обращалась в больницу. Кроме того, она даже съездила погостить во Львов и посетила церковь. Когда ее состояние ухудшилось, она обратилась в больницу, где ей сразу поставили подозрение.

Вечером стало известно, что результат теста на коронавирус положительный. Утром 13 марта ее состояние было плохим – пациентку пришлось подключить к искусственной вентиляции легких. По словам врачей, к полудню ее состояние стабилизировалось.

К обеду состояние больной снова ухудшилось – 13 марта женщина умерла.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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