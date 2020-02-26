Коронавирус в Украине: в Черновцах проверяют уже двух человек
26 февраля во Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Накануне в инфекционной больнице оказалась женщина, которая недавно вернулась из Италии. Пока точно неизвестно, что стало причиной их болезни.
Состояние женщины, которую в Черновцах с подозрением на короновирус госпитализировали вчера, пока улучшилось. Анализы на вирус Covid-2019, будут направлены в Киевскую лабораторию сегодня вечером. Однако, как сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, уже известно, что это – не грипп. Экспресс-тесты показали отрицательный результат.
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Сегодня в инфекционном отделении областной больницы оказался еще один человек. О нем известно лишь то, что он длительное время находился в Италии и недавно вернулся. Врачи обследуют обоих больных и уже отмечают изменения в их состоянии.
Пациенты в несколько нарушенном, но не критическом состоянии. Можно констатировать, что состоянии средней тяжести. Диагностирована пневмония у обоих из них, но их самочувствие улучшается.
Вчера медики предполагали, что госпитализированная женщина больна гриппом, поэтому подозрение на коронавирус мало вероятно.
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В областной госадминистрации заверили: две больницы в Черновцах готовы и в дальнейшем принимать больных с подозрением на коронавирус, для этого есть все необходимое. В частности медперсонал имеет 50 масок и 50 комбинезонов с очками.
Какова ситуация в Италии с коронавирусом
- Там продолжает расти количество больных.
- По состоянию на 26 февраля в Италии зафиксировали 12 смертей от коронавируса. Специалисты подтвердили 374 случаев заражения коронавируса.
- Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии – 258 больных и в Венето – 71, по три случая зафиксированы в Пьемонте, Лацио и Лигурии, по одному в Марке и Больцано.
- Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
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