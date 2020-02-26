Коронавирус в Украине: в Черновцах проверяют уже двух человек

26 февраля во Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Накануне в инфекционной больнице оказалась женщина, которая недавно вернулась из Италии. Пока точно неизвестно, что стало причиной их болезни.

Состояние женщины, которую в Черновцах с подозрением на короновирус госпитализировали вчера, пока улучшилось. Анализы на вирус Covid-2019, будут направлены в Киевскую лабораторию сегодня вечером. Однако, как сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, уже известно, что это – не грипп. Экспресс-тесты показали отрицательный результат.

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Сегодня в инфекционном отделении областной больницы оказался еще один человек. О нем известно лишь то, что он длительное время находился в Италии и недавно вернулся. Врачи обследуют обоих больных и уже отмечают изменения в их состоянии.

Пациенты в несколько нарушенном, но не критическом состоянии. Можно констатировать, что состоянии средней тяжести. Диагностирована пневмония у обоих из них, но их самочувствие улучшается.

Вчера медики предполагали, что госпитализированная женщина больна гриппом, поэтому подозрение на коронавирус мало вероятно.

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В областной госадминистрации заверили: две больницы в Черновцах готовы и в дальнейшем принимать больных с подозрением на коронавирус, для этого есть все необходимое. В частности медперсонал имеет 50 масок и 50 комбинезонов с очками.

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