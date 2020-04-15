Победить коронавирус: как украинский бизнес помогает врачам и пациентам

Украина бросила все силы и ресурсы на борьбу с коронавирусом. Мы расскажем вам, как украинцы помогают государству преодолеть опасную эпидемию.

Проект создан при поддержке МХП.

Согласно данным Министерства здравоохранения, коронавирусом в Украине может заболеть 2% населения – почти 800 тысяч человек. Конечно, это – наиболее оптимистичный сценарий развития событий. Именно при таких показателях система здравоохранения Украины безболезненно справится с количеством больных. Пока что, как говорят в Минздраве, именно по такому сценарию и идет ситуация.

Для того, чтобы Украина не свернула с этого оптимистичного сценария, немало усилий прилагают все – и государство, и бизнес, и общественные организации и многочисленные волонтеры. И это тот случай, когда чрезвычайно ценной является помощь во всех ее возможных проявлениях.

Украинский бизнес помогает врачам, пациентам и стране преодолеть пандемию коронавируса.

Материальная помощь

Крупный бизнес активно включился в помощь, известные компании из разных отраслей выделяют средства на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое помогает спасать жизни, а также на средства индивидуальной защиты для врачей. Вот лишь некоторые примеры поддержки, которую бизнес предоставил украинским врачам.

Агроиндустриальный холдинг МХП стал опекуном двух областей Украины: Винницкой и Черкасской. На Винниччине агрохолдинг направил на закупку 19 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты для медиков 15 млн грн. На закупку первоочередного оборудования для больниц и средств индивидуальной защиты в Черкасской области выделили около 14 млн грн.



Средства индивидуальной защиты для каневских врачей

Также МХП в рамках своей инициативы, помогает в поиске и приобретении всех необходимых и привлекает собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения. Тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и другое оборудование Украина вынуждена закупать преимущественно из-за границы. Следовательно, немало времени и усилий тратится на поиск сертифицированных поставщиков, подписание договоров и международную логистику в условиях закрытых границ. В вопросе противодействия коронавирусу, когда самым дорогим является время и оперативность реакции, такая инициатива является крайне важной.

Кроме этого, каждое предприятие Группы, а их более 30 в 14 регионах, оказывают помощь медицинским учреждениям в зависимости от насущных потребностей.

Компания также выделила 55 млн грн для общенационального фонда по противодействию коронавирусу. Деньги направлены на самые неотложные нужды: экспресс-тесты для диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и тому подобное. Распределением средств займаются специалисты Министерства здравоохранения.



Средства индивидуальной защиты

Сеть супермаркетов "Сільпо" выделил 100 миллионов гривен на закупку оборудования для больниц и средств защиты медиков. Половина этих средств была потрачена на то, чтобы приобрести 1 000 000 наборов реагентов для тестирования на коронавирус. Компания заявила, что реагенты доставят во все регионы, где работают специализированные лаборатории Минздрава. На сегодня в Украине их 26 — две в Киеве и по одной в каждой области.

Приватбанк выделил 1 млн евро на поставку украинским больницам 28 аппаратов искусственной вентиляции легких и прочего, необходимого для преодоления последствий эпидемии коронавируса, оборудования. Кроме того, ПриватБанк в рамках Фонда "Дыши!" запустил благотворительную программу "Вместе против коронавируса". Она направлена на то, чтобы аккумулировать средства банка и пожертвований клиентов для поставки необходимого оборудования областным больницам страны.

Благодаря этой программе уже закупили два аппарата искусственной вентиляции легких для Одесской области, по одному – для Киева и Лисичанска. Городской коммунальной больнице скорой помощи Тернополя приобрели один дефибриллятор, электрокардиограф и пульсоксиметры. Аналогичное медицинское оборудование 2 апреля получила городская больница №1 в Житомире. Областной клинической больнице и областной детской клинической больнице в Черновцах передали комплекты пульсоксиметров и аспираторов, мобильный рентгеновский аппарат, а также комплекты электрокардиографов и капнографов.



Аппараты ИВЛ

Телеком-оператор Vodafone Ukraine выделил 33 млн грн. 28 млн грн из них – средства компании-собственника "Vodafone Украина" – Neqsol Holding. На эти деньги уже купили 5 аппаратов ИВЛ, другие направят на покупку систем тестирования и защиты для медиков во Львове, Харькове, Житомире и Луцке.

Украинская IT-компания SoftServe пожертвует 10 млн грн в корпоративный благотворительный фонд "Открытые глаза". Деньги направят на медтехнику, лекарства и другие необходимые материалы.

Коллаборации ради помощи

Помогают врачам не только выделением средств на покупку всего необходимого. Немало компаний объединились, чтобы оказать помощь совместными усилиями.

Так, например, немало интересных (а главное – эффективных) коллабораций образовалось вокруг благотворительного фонда "Пациенты Украины". Благодаря этому фонд который собрал и потратил около 3 млн грн на то, чтобы помочь украинским врачам со средствами индивидуальной защиты, которые сейчас стали дефицитным товаром во всем мире.

Для того, чтобы помочь фонду собрать средства сеть магазинов техники COMFY, поддержала челендж #стрижусявдома, инициированного рекламным агентством Banda. Цель челлендж — собрать 1 000 000 гривен на помощь медикам, которые ежедневно рискуют жизнью и борются с COVID-19. В его рамках СOMFY передает БФ "Пациенты Украины" 10% от каждой проданной машинки для стрижки. Уже собрано более 108 тыс. гривен (70 тыс. гривен собрано благодаря челленджу, еще 38 тыс. гривен перечисляет компания СOMFY).



#cтрижусявдома челлендж:

Еще одно сотрудничество, направленное на поддержку медиков, запустили сервис быстрой курьерской доставки Glovo и компания Mastercard. Определенная сумма от каждого заказа через Glovo, оплаченного картой Mastercard, будет идти на счет фонда. Цель этого сотрудничества — собрать 600 тыс. гривен.

Совместно с партнерами компания Uklon также запустила ряд акций, которые должны поддержать врачей и пациентов Украины. Так, совместно с OKKO компания бесплатно перевозит медиков во Львове, Херсоне, Николаеве, Одессе, Мариуполе и Днепре. Вместе с Mastercard в экспресс-режиме начали обеспечивать всех водителей Uklon масками, а все активные машины – дезинфекторами.

Также вместе с командой Киевского штаба помощи stopCovidKyiv Uklon предоставил бесплатные поездки для людей, которые три раза в неделю обязаны проходить процедуру гемодиализа. При поддержке сети АЗС "WOG", Uklon совместно с платформой ДонорUA и фондом "Варто жити" также запустил всеукраинский проект, который обеспечит бесплатными поездками доноров в семи городах Украины. Благодаря этому будет немного реальнее наверстать критическую нехватку донорской крови, которая в значительной степени была вызвана приостановкой общественного транспорта из-за карантина.

Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина. Договоренность включает 10 000 поездок, которые медицинские работники могут осуществить, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Помощь ресурсами

Чтобы помочь государству в борьбе с коронавирусом, украинцы готовы делиться не только деньгами, а всеми возможными ресурсами. И это касается не только крупного бизнеса.

Так, например, корпорация "Биосфера" не только приобрела швейцарский аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C3 стоимостью 36 тыс евро для областной больницы в Летичеве. Она решила бесплатно изготавливать пакеты для технологии искусственной вентиляции легких без использования аппаратов ИВЛ.

Это – технология Bubble CPAP, или же режим неинвазивной вентиляции легких под постоянным положительным давлением. Его огромное преимущество заключается в том, что для его применения не обязательно иметь профессиональный аппарат ИВЛ. Технология предусматривает, что пациент дышит в специальном плотном пакете, а выдыхает через шланг в отдельную емкость с жидкостью. Такой метод чаще всего применяется для лечения новорожденных с дыхательной недостаточностью. Он не является полноценным заменителем ИВЛ, но поможет, если вирус начнет распространяться активнее и увеличит нагрузку на больницы.

Технологи корпорации изготовили пакет с плотностью в 40 микрон с непахнущего и нетоксичного материала, со специальной пайкой, безопасными затяжками и клапанами. Сейчас разрабатывают чертеж, чтобы напечатать недостающие детали на 3D-принтере.

Научно-производственная компания Extrusion in motion предлагает больницам бесплатное создание 3D-моделей и печати всех пластиковых запасных частей аппаратов искусственного дыхания. В компании напомнили историю, когда в итальянском городе Брешиа сломались аппараты и срочно нужны были клапаны. После некоторых поисков в Милане и Брешии, к счастью, в больницу привезли 3D-принтер и всего за несколько часов изготовили модель. Это спасло жизнь не одного человека.

В проекте "Школа военных водолазов" взяли на вооружение метод, разработанный итальянцами: использование масок для плавания в качестве защитного средства.



Итальянский инженер Алессандро Ромайоли демонстрирует маску с клапаном для подключения к аппарату ИВЛ:

Врачи подтвердили эффективность такого способа: прозрачная маска с широким углом обзора, которая герметично прилегает к лицу, закрывает все слизистые носа, рта и глаз, а специальный мембранный фильтр еще и очищает воздух. Сейчас в "Школе военных водолазов" готовят первую партию защитных масок до применения. После определенной модернизации, маску можно использовать как для врача, так и для неинвазивной, без интубации, оксигенации пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких. Говоря просто – надеть на пациента маску и обеспечить ему контролируемый приток кислорода без дополнительных вмешательств.

Это – лишь отдельные примеры того, как украинцы помогают врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Полный список компаний, которые мобилизовали все свои усилия, значительно больше.

Графика с компаниями, которые помогают в борьбе с коронавирусом

Проект создан при поддержке МХП.