Как изменилось количество больных коронавирусом в Украине за последний месяц: инфографика

За апрель количество больных коронавирусом в Украине выросло. Наибольший всплеск заболеваемости наблюдался после Вербного воскресенья и Пасхи.

Опираясь на данные Минздрава, 24 канал создал инфографику, которая по дням демонстрирует заболеваемость COVID-19 в Украине в апреле и в начале мая.

Важно Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

До 8 апреля в Украине фиксировали не более чем 200 случаев заражения в сутки, но впоследствии заболеваемость начала расти. Особенно она подскочила через 3 дня после Вербного воскресенья, когда за сутки в Украине впервые зарегистрировали более 500 случаев.

После этого заболеваемость начала немного снижаться, но уже через три дня после первого дня Пасхи в стране зарегистрировали более 400 случаев, а за пять дней число новых больных за сутки превысило 500.

Отметим, что после всплеска второго мая, когда в Украине зарегистрировано 550 случаев заражения коронавирусом, заболеваемость начала постепенно снижаться.



Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине за последний месяц / Инфографика 24 канала

Владимир Зеленский считает, что Украине удалось избежать страшных сценариев пандемии. По его словам, в Офисе Президента предполагали, что позитивные тенденции начнутся за неделю до ослабления карантина.

Благодаря тщательному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина,

– заявил Зеленский.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что невысокий уровень заболеваемости – результат своевременного введения карантина и дисциплинированного отношения граждан. Он призвал украинцев продолжать придерживаться ограничений и пояснил, что их ослабление – это смягчение карантина, а не его снятие.

Премьер добавил, что продолжат ли карантин в Украине после 22 мая будет зависеть от того, какова ситуация с COVID-19 будет в стране и мире.

Мы сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина не означает его снятие. Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас,

– сказал Шмыгаль.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.