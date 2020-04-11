В Украине от коронавируса выздоровели 79 человек: статистика по областям

По состоянию на 11 апреля в Украине клинически подтвердили 2 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 79 украинцам.

Случаи выздоровления от коронавирусной инфекции зафиксировали в 14 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По информации на 11 апреля, количество выздоровевших людей за сутки выросло на 18 человек,

– говорится в сообщении.

Побороть коронавирус удалось 79 украинцам. Впервые этот показатель превысил количество летальных случаев от COVID-19.

В каких областях зафиксированы случаи выздоровления от коронавируса (по состоянию на 11 апреля):

Черновицкая область – 21 человек;

Ивано-Франковская – 12;

Киевская – 9;

Запорожская – 8;

Винницкая – 7;

Днепропетровская – 5;

Львовская – 5;

Ровненская – 3;

Закарпатская – 3;

Волынская – 2;

Донецкая – 1;

Сумская – 1;

Тернопольская – 1;

Черкасская – 1.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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