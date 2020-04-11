В Украине от коронавируса выздоровели 79 человек: статистика по областям
По состоянию на 11 апреля в Украине клинически подтвердили 2 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 79 украинцам.
Случаи выздоровления от коронавирусной инфекции зафиксировали в 14 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По информации на 11 апреля, количество выздоровевших людей за сутки выросло на 18 человек,
– говорится в сообщении.
Побороть коронавирус удалось 79 украинцам. Впервые этот показатель превысил количество летальных случаев от COVID-19.
В каких областях зафиксированы случаи выздоровления от коронавируса (по состоянию на 11 апреля):
- Черновицкая область – 21 человек;
- Ивано-Франковская – 12;
- Киевская – 9;
- Запорожская – 8;
- Винницкая – 7;
- Днепропетровская – 5;
- Львовская – 5;
- Ровненская – 3;
- Закарпатская – 3;
- Волынская – 2;
- Донецкая – 1;
- Сумская – 1;
- Тернопольская – 1;
- Черкасская – 1.
Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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