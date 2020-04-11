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В Украине от коронавируса выздоровели 79 человек: статистика по областям

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Количество людей, которые выздоровели от коронавируса в Украине / ukrinform.ua

По состоянию на 11 апреля в Украине клинически подтвердили 2 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 79 украинцам.

Случаи выздоровления от коронавирусной инфекции зафиксировали в 14 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По информации на 11 апреля, количество выздоровевших людей за сутки выросло на 18 человек,
– говорится в сообщении.

Побороть коронавирус удалось 79 украинцам. Впервые этот показатель превысил количество летальных случаев от COVID-19.

В каких областях зафиксированы случаи выздоровления от коронавируса (по состоянию на 11 апреля):

  • Черновицкая область – 21 человек;
  • Ивано-Франковская – 12;
  • Киевская – 9;
  • Запорожская – 8;
  • Винницкая – 7;
  • Днепропетровская – 5;
  • Львовская – 5;
  • Ровненская – 3;
  • Закарпатская – 3;
  • Волынская – 2;
  • Донецкая – 1;
  • Сумская – 1;
  • Тернопольская – 1;
  • Черкасская – 1.

 


Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Медицина Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лечение
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