В Украине зафиксировали еще два случая коронавируса: Минздрав

Минздрав сообщает о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине

Информацию о лабораторно подтвержденных случаях на территории страны, сообщили в Минздраве Украины на официальном Телеграм-канале.

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В Украине подтвердили два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней,

– говорится в сообщении.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами. Раньше в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное.

12 марта Центр общественного здоровья сообщил, что коронавирус заподозрили у пожилого человека, который недавно вернулся из Польши. Образцы отобрали для исследования, а Ляшко сразу предупредил, что следует ожидать положительного результата.

Следовательно, наличие инфекции все же подтвердили.

Напомним, что 3 марта Украина объявила о первом зафиксированном случае коронавируса в стране.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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