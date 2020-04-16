Коронавирус уже никогда не исчезнет, – главный эпидемиолог Швеции

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что страны, которые надеются, что смогут побороть коронавирус COVID-19, снизив количество больных даже до нуля, ошибаются. По словам эпидемиолога, человечество уже никогда не избавится от коронавируса.

Об этом он заявил на виртуальной конференции аналитического центра German Marshall Fund, пишет RMF24.

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Тегнелл также пояснил подход Швеции к пандемии коронавируса, где сегодня отсутствуют строгие карантинные ограничения, а закрыты только школы.

Он отметил, что отсутствие ограничений не означает, что жизнь в Швеции продолжается, как раньше – улицы Стокгольма опустели, а трафик в 10 раз меньше обычного.

В то же время чиновник признал, что Швеция потерпела неудачу в сфере ухода за пожилыми людьми, а большая часть смертей от COVID-19 – среди жителей домов престарелых.

В Швеции от коронавируса умерли более тысячи человек, а в целом в стране подтвердили более 26 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Я не думаю, что этот вирус когда-нибудь исчезнет. Некоторые страны, похоже, проводят политику, основанную на предположении, что, если они вылечат все случаи в стране, они навсегда избавятся от вируса. Я так не думаю,

– заявил Тегнелл.

Он также добавил, что COVID-19 может вызвать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп.

К слову, это не первое предположение относительно возможного сезонного статуса COVID-19. Ученые прогнозируют новую волну эпидемии уже осенью.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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