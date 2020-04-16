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Коронавирус в Чехии: впервые за сутки ни одного смертельного случая

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В Чехии положительная динамика / Getty Images

Чехия недавно объявила об ослаблении некоторых карантинных ограничений. В стране впервые не зафиксировали ни одного смертельного случая за сутки с 23 марта.

За сутки было проведено 8 332 теста – это самый большой показатель с начала тестирования, сообщает Novinky. В общем Чехия провела уже 146 004 теста на коронавирус.

Обратите внимание В Чехии ослабят карантин: некоторые магазины откроют и позволят пробежки

За последние сутки инфекцию подтвердили у 160 человек. Это низкий показатель даже по сравнению с периодом до Пасхальных праздников.

По состоянию на 16 апреля в Чехии зафиксировали 6 303 случая коронавируса, 166 человек умерли, а 831 человек вылечился.

Больше всего зараженных:

  • Прага – 1 493 человека;
  • Центральная Чехия – 771;
  • Моравско-Силезский регион – 738.

Что известно про коронавирус в Чехии

  • Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.
  • Чрезвычайное положение ввели в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.
  • Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.
  • Первую смерть от коронавируса зафиксировали 22 марта.
  • Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля.

Предварительную стратегию правительства Украины по выходу из карантина – читайте по ссылке.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Чехия
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