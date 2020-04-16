Коронавирус в Чехии: впервые за сутки ни одного смертельного случая
Чехия недавно объявила об ослаблении некоторых карантинных ограничений. В стране впервые не зафиксировали ни одного смертельного случая за сутки с 23 марта.
За сутки было проведено 8 332 теста – это самый большой показатель с начала тестирования, сообщает Novinky. В общем Чехия провела уже 146 004 теста на коронавирус.
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За последние сутки инфекцию подтвердили у 160 человек. Это низкий показатель даже по сравнению с периодом до Пасхальных праздников.
По состоянию на 16 апреля в Чехии зафиксировали 6 303 случая коронавируса, 166 человек умерли, а 831 человек вылечился.
Больше всего зараженных:
- Прага – 1 493 человека;
- Центральная Чехия – 771;
- Моравско-Силезский регион – 738.
Что известно про коронавирус в Чехии
- Первые случаи заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта.
- Чрезвычайное положение ввели в стране с 12 марта: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.
- Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.
- Первую смерть от коронавируса зафиксировали 22 марта.
- Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля.
Предварительную стратегию правительства Украины по выходу из карантина – читайте по ссылке.
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