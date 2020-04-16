Коронавирус в Чехии: впервые за сутки ни одного смертельного случая

Чехия недавно объявила об ослаблении некоторых карантинных ограничений. В стране впервые не зафиксировали ни одного смертельного случая за сутки с 23 марта.

За сутки было проведено 8 332 теста – это самый большой показатель с начала тестирования, сообщает Novinky. В общем Чехия провела уже 146 004 теста на коронавирус.

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За последние сутки инфекцию подтвердили у 160 человек. Это низкий показатель даже по сравнению с периодом до Пасхальных праздников.

По состоянию на 16 апреля в Чехии зафиксировали 6 303 случая коронавируса, 166 человек умерли, а 831 человек вылечился.

Больше всего зараженных:

Прага – 1 493 человека;

Центральная Чехия – 771;

Моравско-Силезский регион – 738.

Что известно про коронавирус в Чехии