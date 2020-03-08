Коронавирус в Черновцах: все вокзалы и станции продезинфицировали – фото

Единственный подтверждена случай коронавируса Covid-2019 зафиксировали в Черновцах. С тех пор в городе прибегают к усиленным противоэпидемическим мероприятиям: школы закрыли на карантин, а массовые мероприятия отменили.

Чтобы инфекция не распространялась, спасатели в спецкостюмах, масках и очках продезинфицировали все станции и вокзалы в Черновицкой области. Проводили дезобработку средством "Санитаб", сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Что такое "Санитаб"?

Средство для дезинфекции поверхностей, санитарно-технического оборудования, посуды, белья. В частности используется в медицине для обработки медицинских приборов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря. Также "Санитаб" используют для обеззараживания воды. Он обладает высокой противомикробной активностью (вирулецидной, бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной, спороцидной) и удаляет механические, белковые, жировые загрязнения и остатки крови.

Дезинфицировали вокзалы ночью и рано утром, когда на станциях не было скопления людей.

Как проводили дезинфекцию в фоторепортаже / фото dsns.gov.ua

Коротко о коронавирус в Черновцах

29 февраля в Черновицкую инфекционную больницу госпитализировали мужчину с клиническими признаками гриппа. Он вернулся из Италии, по которой путешествовал с 21 февраля вместе с женой. У мужчины повысилась температура и появилось ощущение першения в горле. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Врачи начали вирусологическое обследование пациента – 3 марта сообщили о положительном результате на коронавирус Covid-19.

Вечером 3 марта жильцы дома, в котором самоизолировалась жена больного коронавирусом, устроили пикет. После их требований женщину "скорой" доставили в военный госпиталь в Черновцах. Там она находится на обсервации. Первые анализы показали, что женщина здорова, как и остальные пять человек, которые контактировали с человеком.

Из-за вспышки коронавируса, на Буковине ввели чрезвычайное положение. Все учебные заведения закрыли на двухнедельный карантин, а с 6 до 16 марта по области действует запрет на проведение любых массовых мероприятий.