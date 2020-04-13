Коронавирус в десять раз смертоноснее свиного гриппа, – ВОЗ

В ВОЗ заявили, что COVID-19 в десять раз смертоноснее свиного гриппа. В организации добавили, что ограничительные меры должны отменяться не сразу, а медленно и постепенно.

Коронавирус распространяется очень быстро, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки болезни крайне быстро набирают обороты, а останавливаются значительно медленнее. Он добавил, что в некоторых странах случаи заражения удваиваются уже за 3-4 дня.

Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно – в 10 раз смертоноснее вируса, вызвавшего пандемию гриппа 2009 года,

– заявил во время брифинга Тедрос Аданом Гебреисус.

Поэтому гендиректор ВОЗ настаивает на том, что карантинные ограничения должны отменять медленно и постепенно.

We know that #COVID19:

-spreads fast

-transmits more easily in crowded environments like nursing homes

-can be deadly

We know that early case-finding, testing, isolating & treating every case & tracing every contact are essential for stopping transmission.https://t.co/2LZWuPRRNu — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 13, 2020



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