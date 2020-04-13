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Коронавирус в десять раз смертоноснее свиного гриппа, – ВОЗ

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В ВОЗ заявили, что коронавирус опаснее свиного гриппа / Unsplash

В ВОЗ заявили, что COVID-19 в десять раз смертоноснее свиного гриппа. В организации добавили, что ограничительные меры должны отменяться не сразу, а медленно и постепенно.

Коронавирус распространяется очень быстро, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки болезни крайне быстро набирают обороты, а останавливаются значительно медленнее. Он добавил, что в некоторых странах случаи заражения удваиваются уже за 3-4 дня.

Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно – в 10 раз смертоноснее вируса, вызвавшего пандемию гриппа 2009 года,
 – заявил во время брифинга Тедрос Аданом Гебреисус.

Поэтому гендиректор ВОЗ настаивает на том, что карантинные ограничения должны отменять медленно и постепенно.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение ВОЗ Жертвы
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