Коронавирус в десять раз смертоноснее свиного гриппа, – ВОЗ
В ВОЗ заявили, что COVID-19 в десять раз смертоноснее свиного гриппа. В организации добавили, что ограничительные меры должны отменяться не сразу, а медленно и постепенно.
Коронавирус распространяется очень быстро, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки болезни крайне быстро набирают обороты, а останавливаются значительно медленнее. Он добавил, что в некоторых странах случаи заражения удваиваются уже за 3-4 дня.
Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно – в 10 раз смертоноснее вируса, вызвавшего пандемию гриппа 2009 года,
– заявил во время брифинга Тедрос Аданом Гебреисус.
Поэтому гендиректор ВОЗ настаивает на том, что карантинные ограничения должны отменять медленно и постепенно.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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