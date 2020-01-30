Коронавирус в Европе: почти сотню баварцев поместили на карантин – что известно
90 человек из немецкой Баварии поместили на карантин. Все они каким-то образом контактировали с инфицированными людьми, которых сейчас лечат от коронавируса в немецких госпиталях. Эти люди должны оставаться дома, им нельзя покидать жилье.
Все они более 15 минут имели контакт с зараженными людьми. 40 человек – сотрудники компании Webasto в Стокдорфе. В этом городке живет не более, чем 4 тысячи человек, он расположен близ Мюнхена. Об этом пишет Bild.
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Еще 50 человек относятся к близкому окружению инфицированных.
Откуда в Германии взялся коронавирус?
4 работников вышеупомянутой компании Webasto заразились коронавирусом после того, как коллега из Китая посетила их рабочее место. Китаянка приехала на семинар в Стокдорф 19 января. Через 4 дня, 23 января, она полетела обратно в Китай, а по прилету у нее подтвердили коронавирус.
Компания Webasto заявила об отмене всех командировок в Китай и закрыла свой завод в Стокдорфе до 2 февраля.
Людей на карантине просят регулярно измерять температуру и вести дневник пациента.
Смертельный коронавирус: последние данные
- По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умер 171 человек.
- Известно о 8235 случаях заражения во всем мире.
- Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
- Украина эвакуирует своих граждан из Китая, всех их проверяют в "Борисполе" медики.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
- В Китае закрыт ряд городов-миллионников, кое-где объявляют военное положение. Первым закрытым на въезды и выезды городом стал Ухань, где зародилась смертоносная инфекция.