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Коронавирус в Европе: почти сотню баварцев поместили на карантин – что известно

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Городок Стокдорф, где на карантин отправили 90 человек, расположен близ Мюнхена / Wikimedia Commons

90 человек из немецкой Баварии поместили на карантин. Все они каким-то образом контактировали с инфицированными людьми, которых сейчас лечат от коронавируса в немецких госпиталях. Эти люди должны оставаться дома, им нельзя покидать жилье.

Все они более 15 минут имели контакт с зараженными людьми. 40 человек – сотрудники компании Webasto в Стокдорфе. В этом городке живет не более, чем 4 тысячи человек, он расположен близ Мюнхена. Об этом пишет Bild.

Это интересно: На круизном лайнере заподозрили вспышку коронавируса: планируют эвакуировать 6 тысяч человек

Еще 50 человек относятся к близкому окружению инфицированных.

Откуда в Германии взялся коронавирус?
4 работников вышеупомянутой компании Webasto заразились коронавирусом после того, как коллега из Китая посетила их рабочее место. Китаянка приехала на семинар в Стокдорф 19 января. Через 4 дня, 23 января, она полетела обратно в Китай, а по прилету у нее подтвердили коронавирус.

Компания Webasto заявила об отмене всех командировок в Китай и закрыла свой завод в Стокдорфе до 2 февраля.

Людей на карантине просят регулярно измерять температуру и вести дневник пациента.

Смертельный коронавирус: последние данные

  • По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умер 171 человек.
  • Известно о 8235 случаях заражения во всем мире.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
  • Украина эвакуирует своих граждан из Китая, всех их проверяют в "Борисполе" медики.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • В Китае закрыт ряд городов-миллионников, кое-где объявляют военное положение. Первым закрытым на въезды и выезды городом стал Ухань, где зародилась смертоносная инфекция.


Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Лечение
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