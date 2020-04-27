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Коронавирус в Германии: число инфицированных превысило 155 тысяч

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Коронавирус в Германии: сколько больных 27 апреля – 24 Канал
В Германии прирост заболеваемости коронавирусом снижается / Al Jazeera

В Германии количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 155 тысяч человек. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерла сотня людей. Несмотря на это, распространение недуга замедляется.

Суточное количество летальных случаев в Германии несколько уменьшилось – со 140 за предыдущие сутки до 110. Таковы данные федерального Института Роберта Коха, информирует The Guardian.

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Общее количество смертей от коронавируса в стране – 5 750. В общем со старта эпидемии в Германии диагностировали 155 193 случая COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировали 1 018 новых случаев, это почти на 700 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. От недуга удалось выздороветь 114 тысячам людей.

Обратите внимание! Германия выступает против слишком быстрого открытия туристических направлений в Европе. Министр иностранных дел страны Гайко Маас считает, что из-за пандемии коронавируса до сих пор существуют риски, именно поэтому Европе следует договориться о совместной стратегии возврата к свободному передвижению.

Як відрізнити коронавірус
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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