Коронавирус в Германии: какие ограничения ожидают граждан

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к гражданам с просьбой не выходить на улицу. Суровых ограничений пока в стране не вводили. Однако завтра будут тщательно следить, прислушиваются ли жители к просьбе немецкого правительства.

Журналист Азад Сафаров, который сейчас находится в Германии, в эфире 24 канала отметил, что Германия введет строгие ограничения, если граждане в дальнейшем будут ходить по улицам без причин.

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"Завтрашний день будет определяющим. Немецкое правительство будет следить, как немцы прислушиваются к их просьбе. Обычно в субботу граждане много гуляют на улице, в парках. Если такая тенденция сохранится и завтра – со следующей недели правительство обещает ввести жесткий карантин", – рассказал Азад Сафаров.

После того, как в Германии таки введут карантин, людям разрешать выходить из дома только по уважительным причинам: пойти за покупками, на работу, подышать свежим воздухом или посетить партнера.

За несоблюдение карантина обещают штрафовать до 25 тысяч евро. Однако как определять нарушителей – неизвестно. В отличие от других стран, в Германии не потребуют бумажки, которая будет доказательством того, что причина действительно важная,

– сказал местный журналист.

Также Сафаров отметил, что за последние дни в Германии выявляют все больше случаев заражения. За минувшие сутки зафиксировали примерно 3500 больных. Однако, если сравнить с ситуацией в Италии, то количество смертей в Германии значительно меньше.

Врачи это объясняют тем, что заражаются люди, которым менее 60 лет. Они были в отпусках и теперь возвращаются в страну,

– сказал Сафаров.

В Германии пытаются тестировать как можно больше людей, которые обращаются к ним с симптомами.

"Однако врачи самостоятельно определяют, кому действительно нужно пройти тест. Когда убедятся, что человек общалась с больными, тогда позволят пройти тест", – добавил журналист.

Он также заверил, что тесты проводят за счет страховых компаний. По данным института Роберта Коха, еженедельно немецкие врачи проводят более 160 тысяч тестов. Именно благодаря тому, что вирус обнаруживают на ранних стадиях – спасти жизнь человека становится значительно легче.

Сафаров добавил, что в Германии было 25 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Недавно докупили еще 10 тысяч, поэтому власти считают, что страна готова бороться с пандемией.

Никакого коллапса сейчас нет. Немцы такой народ, который заранее готовится к какому-то событию. Сейчас все выставочные залы и школы переводят в режим больницы. Ищут дополнительные места для возможных больных,

– рассказал Сафаров.

Также немецкие власти хотят привлечь на помощь бундесвер– немецкую армию. Это примерно 3000 врачей, которые будут помогать в лечении больных.



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