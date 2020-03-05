Коронавирус в Германии: количество больных резко возросло до 349

В Германии стремительно растет количество больных коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировали 109 новых случаев заражения.

По состоянию на 5 марта, в Германии китайским коронавирусом заболели 349 человек, пишет The Guardian.

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Институт Роберта Коха сообщает, что средний возраст инфицированных составляет всего 38 лет.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Северном Рейне-Вестфалии – сейчас там 175 больных. При этом в Баден-Вюртемберге – 65 случаев заражения.

Где находится Северный Рейн-Вестфалия

Коротко о коронавирус состоянию на 5 марта

По состоянию на 5 марта, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 286 человек. Общее количество инфицированных – 95 748 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 53 423 человека .

Общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели . В Италии зафиксировали 3 089 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.

зафиксировали 3 089 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Коронавирус зарегистрировали в Украине, Беларуси, Польше, Австрии, Румынии, Чехии.

В Иране подтвердили 2 922 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 92 смертях.

подтвердили 2 922 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 92 смертях. После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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