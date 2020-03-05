24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус в Германии: количество больных резко возросло до 349

- Читати новину українською

В Германии стремительно растет количество больных коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировали 109 новых случаев заражения.

По состоянию на 5 марта, в Германии китайским коронавирусом заболели 349 человек, пишет The Guardian.

К теме: Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19

Институт Роберта Коха сообщает, что средний возраст инфицированных составляет всего 38 лет.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Северном Рейне-Вестфалии – сейчас там 175 больных. При этом в Баден-Вюртемберге – 65 случаев заражения.

Где находится Северный Рейн-Вестфалия

Коротко о коронавирус состоянию на 5 марта

  • По состоянию на 5 марта, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 286 человек. Общее количество инфицированных – 95 748 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 53 423 человека.
  • В Италии зафиксировали 3 089 случаев заражения коронавирусом и 107 летальных случаев. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии.
  • Коронавирус зарегистрировали в Украине, Беларуси, Польше, Австрии, Румынии, Чехии.
  • В Иране подтвердили 2 922 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 92 смертях.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.

що варто знати про коронавірус
Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Рябошапку могут отправить в отставку: что о нем известно
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук