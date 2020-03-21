Коронавирусом в Гонконге заболела уже вторая собака

В Гонконге уже вторая собака, у хозяина которой обнаружили коронавирус, подхватила недуг. Это немецкая овчарка, она находится на карантине с другой собакой смешанной породы.

У зараженной собаки не проявляются никакие симптомы заболевания. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также Умерла первая собака, у которой обнаружили коронавирус

Коронавирусом заболел хозяин собаки. Поэтому животное также решили проверить. Тест был положительным. Это второй такой случай в Гонконге.

Известно, что заразилась немецкая овчарка. Сейчас собака находится на карантине с другой собакой смешанной породы.

Что известно о коронавирусе у животных? Домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не могут его передавать. Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.



Мифы и правда о коронавирус/инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье