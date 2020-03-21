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Коронавирусом в Гонконге заболела уже вторая собака

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В Гонконге уже вторая собака, у хозяина которой обнаружили коронавирус, подхватила недуг. Это немецкая овчарка, она находится на карантине с другой собакой смешанной породы.

У зараженной собаки не проявляются никакие симптомы заболевания. Об этом сообщает The Guardian.

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Коронавирусом заболел хозяин собаки. Поэтому животное также решили проверить. Тест был положительным. Это второй такой случай в Гонконге.

Известно, что заразилась немецкая овчарка. Сейчас собака находится на карантине с другой собакой смешанной породы.

Что известно о коронавирусе у животных? Домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не могут его передавать. Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы. 


Мифы и правда о коронавирус/инфографика 24 Канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Китай Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Мир животных Здоровье Лечение
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