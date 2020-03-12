Коронавирус в Грузии: ряд грузинских чиновников находится на карантине

Помощник МЗ Грузии пошел на двухнедельную самоизоляцию после того, как его жена заболела коронавирусом. Через неделю у него обнаружили Covid-19.

Об этом рассказала руководительница Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает РИА Новости.

К теме Коронавирус в Италии: за последние сутки умерли 197 человек

Тикарадзе отметила, что на момент обнаружения коронавируса у ее помощника, он уже находился на самоизоляции. Благодаря этому, риск распространения инфекции остался невысоким.

Но мы все равно приняли меры, и мой помощник уже неделю не появляется в министерстве,

– заявила министр.

Кто еще из грузинских чиновников находится на изоляции:

Заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе;

Председатель комитета по аграрным вопросам Отар Данелия.

Между тем, коронавирус подтвердили у заместителя министра сельского хозяйства Юрия Нозадзе и сына главы Центра по контролю над заболеваниями, занимающего пост главы наблюдательного центра медицинской корпорации "Евекс" – Николоза Гамкрелидзе.

По состоянию на 12 марта в Грузии 24 человека заболели Covid-19.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.