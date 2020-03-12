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Коронавирус в Грузии: ряд грузинских чиновников находится на карантине

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Помощник МЗ Грузии пошел на двухнедельную самоизоляцию после того, как его жена заболела коронавирусом. Через неделю у него обнаружили Covid-19.

Об этом рассказала руководительница Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает РИА Новости.

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Тикарадзе отметила, что на момент обнаружения коронавируса у ее помощника, он уже находился на самоизоляции. Благодаря этому, риск распространения инфекции остался невысоким.

Но мы все равно приняли меры, и мой помощник уже неделю не появляется в министерстве,
– заявила министр.

Кто еще из грузинских чиновников находится на изоляции:

  • Заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе;
  • Председатель комитета по аграрным вопросам Отар Данелия.

Между тем, коронавирус подтвердили у заместителя министра сельского хозяйства Юрия Нозадзе и сына главы Центра по контролю над заболеваниями, занимающего пост главы наблюдательного центра медицинской корпорации "Евекс" – Николоза Гамкрелидзе.

По состоянию на 12 марта в Грузии 24 человека заболели Covid-19.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Новости Грузии Лечение
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