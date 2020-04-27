Коронавирус в харьковской психбольнице: пациенты могли заразиться от санитарки

Пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1 в селе Стрелечье могли заразиться коронавирусом от санитарки, у которой обнаружили инфицирование. На сегодня в медучреждении – 11 больных COVID-19.

Еще 30 отобранных у пациентов образцов ждут исследования, сообщил в видеообращении председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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"Уже сейчас мы можем предполагать, что болезнь была занесена первым лицом, которое там было обнаружено – это санитарка, которая там работала. Она живет в другом населенном пункте. На данный момент находится там на самоизоляции", – сказал Кучер.

Село, где расположена больница, закрыто, добавил глава области. Закрыто и отделение больницы, где обнаружили заболевание. На коронавирус проверят весь персонал медучреждения – более 500 человек, а также – пациентов.

О вспышке коронавируса в Харьковской областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечье стало известно 26 апреля. На въездах в село установили контрольно-пропускные пункты.

Смотрите видеообращение Кучера по ситуации с коронавирусом:

Заметим, что по состоянию на 27 апреля в Украине обнаружили 392 новых случая заражения коронавирусом. Поэтому количество заболевших возросло до 9 009 – из них 220 человек умерли, еще 864 – выздоровели.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала