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Коронавирус в Иране: официально сообщили о 6 умерших и нескольких десятках больных

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Вспышка коронавируса в Иране / Коллаж 24 канала

Шесть человек умерло от коронавируса Covid-19 в Иране. Заразились не менее 28 человек, среди которых и глава одного из районов столицы Ирана Тегерана. Власть закрывает школы и призывает прекратить религиозные собрания.

Об этом рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Киянош Джаханпур 22 февраля, пишет Sky News Arabia

Тем временем в Италии массово перенесли футбольные матчи из-за коронавируса

Общее количество людей в Иране, у которых подтвердили коронавирус Covid-19 – 28. Шестеро умерли. Большинство случаев заражения зафиксировали в городе Кум, расположенном в 120 километрах к югу от Тегерана.

  • В субботу, 22 февраля, положительный результат теста на коронавирус получил мэр 13-го округа Тегерана Мортеза Рахманзаде – его госпитализировали с симптомами заболевания днем ранее. 

Чтобы предотвратить эпидемию, власти Ирана уже решили закрыть школы и университеты в городах Кум и Арак. Также призывают прекратить там религиозные собрания.

коронавирус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Коронавирус в мире: последние данные

По состоянию на 22 февраля 2020 зарегистрировано:

  • 77661 случай заболевания Covid-19
  • 2360 (3,0%) человек умерли,
  • 20925 (26,9%) – выздоровели.

За пределами Китая – 1267 случаев заражения в 27 странах мира. В частности, 64 случая в Европе:

  • Италия – 20
  • Германия – 16,
  • Франция – 12 
  • Великобритания – 9,
  • Россия и Испания – по 2,
  • Финляндия, Швеция и Бельгия – по 1. 

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано. 

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Ближний Восток Жертвы Коронавирус 2020 Иран Медицина Здоровье
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