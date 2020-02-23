Коронавирус в Иране: официально сообщили о 6 умерших и нескольких десятках больных
Шесть человек умерло от коронавируса Covid-19 в Иране. Заразились не менее 28 человек, среди которых и глава одного из районов столицы Ирана Тегерана. Власть закрывает школы и призывает прекратить религиозные собрания.
Об этом рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Киянош Джаханпур 22 февраля, пишет Sky News Arabia.
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Общее количество людей в Иране, у которых подтвердили коронавирус Covid-19 – 28. Шестеро умерли. Большинство случаев заражения зафиксировали в городе Кум, расположенном в 120 километрах к югу от Тегерана.
- В субботу, 22 февраля, положительный результат теста на коронавирус получил мэр 13-го округа Тегерана Мортеза Рахманзаде – его госпитализировали с симптомами заболевания днем ранее.
Чтобы предотвратить эпидемию, власти Ирана уже решили закрыть школы и университеты в городах Кум и Арак. Также призывают прекратить там религиозные собрания.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
Коронавирус в мире: последние данные
По состоянию на 22 февраля 2020 зарегистрировано:
- 77661 случай заболевания Covid-19
- 2360 (3,0%) человек умерли,
- 20925 (26,9%) – выздоровели.
За пределами Китая – 1267 случаев заражения в 27 странах мира. В частности, 64 случая в Европе:
- Италия – 20
- Германия – 16,
- Франция – 12
- Великобритания – 9,
- Россия и Испания – по 2,
- Финляндия, Швеция и Бельгия – по 1.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.
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