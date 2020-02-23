Коронавирус в Иране: официально сообщили о 6 умерших и нескольких десятках больных

Шесть человек умерло от коронавируса Covid-19 в Иране. Заразились не менее 28 человек, среди которых и глава одного из районов столицы Ирана Тегерана. Власть закрывает школы и призывает прекратить религиозные собрания.

Об этом рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Киянош Джаханпур 22 февраля, пишет Sky News Arabia.

Тем временем в Италии массово перенесли футбольные матчи из-за коронавируса

Общее количество людей в Иране, у которых подтвердили коронавирус Covid-19 – 28. Шестеро умерли. Большинство случаев заражения зафиксировали в городе Кум, расположенном в 120 километрах к югу от Тегерана.

В субботу, 22 февраля, положительный результат теста на коронавирус получил мэр 13-го округа Тегерана Мортеза Рахманзаде – его госпитализировали с симптомами заболевания днем ранее.

Чтобы предотвратить эпидемию, власти Ирана уже решили закрыть школы и университеты в городах Кум и Арак. Также призывают прекратить там религиозные собрания.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Коронавирус в мире: последние данные

По состоянию на 22 февраля 2020 зарегистрировано:

77661 случай заболевания Covid-19

2360 (3,0%) человек умерли,

20925 (26,9%) – выздоровели.

За пределами Китая – 1267 случаев заражения в 27 странах мира. В частности, 64 случая в Европе:

Италия – 20

Германия – 16,

Франция – 12

Великобритания – 9,

Россия и Испания – по 2,

Финляндия, Швеция и Бельгия – по 1.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.