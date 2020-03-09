Коронавирус: в Иране семь человек выпили метанол и умерли

Семеро человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта. Они употребляли метинол потому, что прочитали в интернете, якобы он помогает от коронавируса.

Об этом сообщает агентство INSA со ссылкой на слова представителя местной прокуратуры Мохаммада Агаяри.

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По его словам, эти люди употребляли метиловый спирт, так как считали, что он поможет от коронавируса. Такую информацию они прочитали в интернете.

В издании отмечается, что в Иране метиловый спирт используют с целью профилактической обработки поверхностей из-за вспышки коронавируса в стране. Поэтому его можно свободно приобрести в магазинах.

Иран является одной из стран, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных – свыше 6 тысяч человек, а госпитализированы с подозрением на инфицирование около 16 тысяч.

Из-за угрозы дальнейшего распространения вируса правительство приняло решение закрыть все школы и университеты до 20 марта 2020 года.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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