Коронавирус в Испании: солдаты находят мертвых в заброшенных домах престарелых

Во время дезинфекции домов в Испании солдаты обнаружили мертвых стариков в нескольких учреждениях для пожилых, умерших от коронавируса.

Тела, видимо, оставались незамеченными долгое время, пишут испанские СМИ со ссылкой на военную службу экстренной помощи UME.

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Министр транспорта Хосе Луис Абалос подтвердил эти сообщения на пресс-конференции в Мадриде, но подчеркнул, что пока мало информации. В случае необходимости прокуратура начнет расследование.



Дезинфекция в Испании / nst.com.my

Министр обороны Маргарита Роблес рассказала, что видели солдаты в этих домах: "люди были неухоженные и больные, мертвые оставались на своих койках. Нужно со всей жесткостью действовать против тех, кто несет ответственность за подобные случаи в домах для пожилых".

В течение нескольких дней в доме престарелых Монте-Ермосо в Мадриде погибли 20 человек, а в доме в Сьюдад-Реале – 15. Инфекция была обнаружена у большинства умерших. Многочисленные инфицированные старики умерли и в других домах престарелых в Мадриде и по всей Испании.

По требованию организации по защите пациентов прокуратура начала расследование в доме престарелых Монте-Эрмосо. По данным мадридской городской администрации, в дополнение к погибшим, 75 человек (в том числе персонала), были заражены коронавирусом. Родственники пациентов из Монте-Эрмосо и других домов престарелых говорили о катастрофических гигиенических условиях и недостатке защитного снаряжения для медицинского персонала.

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