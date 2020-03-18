Коронавирус в Испании: украинка рассказала о ситуации в стране

Испания является второй страной Европе, в которой зафиксировано наибольшее количество людей, инфицированных коронавирусом. С начала вспышки заболевания было подтверждено 13 716 случаев, из них умерло 558 человек, а 1081 – выздоровели.

Несмотря на установленный общенациональный карантин, который власть ввела 15 марта, в стране работает общественный транспорт. Однако курсирует с некоторыми ограничениями. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказала жительница города Молльо Оксана Андриевская.

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Она отметила, что сначала власти Испании объявили о введении чрезвычайного положения, который предусматривал ограничение передвижения людей и транспорта. Впоследствии они увидели, что это провоцирует большие пробки, а также очень много людей пользовались метро. Все они не могли соблюдать дистанцию ​​в 1-1,5 метра, как это требовали медики и власть.

Поэтому сейчас ввели большее количество транспорта, люди передвигаются свободно,

– отметила Оксана Андриевская.

В сети появляются видео, на которых люди, одетые в костюмы динозавров, выходят на улицу, несмотря на запрет властей.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

Оксана Андриевская рассказала, что на улицах Испании пока где-то около 10 тысяч патрульных машин, которые следят за соблюдением чрезвычайного положения. Разрешено:

выбросить мусор;

при необходимости сходить в продуктовые магазины, аптеки или банки;

посетить парикмахерскую – их оставили для людей с ограниченными возможностями, ведь их специальные центры – закрыты.

Она добавила, что полиция часто проверяет сертификаты, в которых написано место назначения. "Кроме этого, они смотрят паспорт, и если видят, что ты возвращаешься домой, то они это позволяют", – добавила украинка.

По словам девушки, несколько изменилась ситуация с теми, кто имеет квартиры за пределами своего города, в так называемой второй резиденции. Ведь с 21-22 марта будет запрещено передвигаться в так называемые вторые резиденции.

Потому что на прошлой неделе многие из Мадрида приехали на побережье Средиземного моря, чтобы переждать карантин. Они это восприняли как каникулы. Люди вышли в бары, на пляж. Собственно, поэтому власти ввели уплату нарушителям,

– объяснила Оксана Андриевская.

Коронавирус в Испании: коротко

Испания является второй наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе после Италии.

В стране ввели 15-дневный карантин.

За сутки в Испании зафиксировали на 18% больше случаев коронавируса, чем обычно.

Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 13 716 случаев заболевания. Умерло 558 человек 1081 – выздоровели.



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