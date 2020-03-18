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Коронавирус в Испании: украинка рассказала о ситуации в стране

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Испания является второй страной Европе, в которой зафиксировано наибольшее количество людей, инфицированных коронавирусом. С начала вспышки заболевания было подтверждено 13 716 случаев, из них умерло 558 человек, а 1081 – выздоровели.

Несмотря на установленный общенациональный карантин, который власть ввела 15 марта, в стране работает общественный транспорт. Однако курсирует с некоторыми ограничениями. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказала жительница города Молльо Оксана Андриевская.

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Она отметила, что сначала власти Испании объявили о введении чрезвычайного положения, который предусматривал ограничение передвижения людей и транспорта. Впоследствии они увидели, что это провоцирует большие пробки, а также очень много людей пользовались метро. Все они не могли соблюдать дистанцию ​​в 1-1,5 метра, как это требовали медики и власть.

Поэтому сейчас ввели большее количество транспорта, люди передвигаются свободно,
– отметила Оксана Андриевская.

В сети появляются видео, на которых люди, одетые в костюмы динозавров, выходят на улицу, несмотря на запрет властей.

Оксана Андриевская рассказала, что на улицах Испании пока где-то около 10 тысяч патрульных машин, которые следят за соблюдением чрезвычайного положения. Разрешено:

  • выбросить мусор;
  • при необходимости сходить в продуктовые магазины, аптеки или банки;
  • посетить парикмахерскую – их оставили для людей с ограниченными возможностями, ведь их специальные центры – закрыты.

Она добавила, что полиция часто проверяет сертификаты, в которых написано место назначения. "Кроме этого, они смотрят паспорт, и если видят, что ты возвращаешься домой, то они это позволяют", – добавила украинка.

По словам девушки, несколько изменилась ситуация с теми, кто имеет квартиры за пределами своего города, в так называемой второй резиденции. Ведь с 21-22 марта будет запрещено передвигаться в так называемые вторые резиденции.

Потому что на прошлой неделе многие из Мадрида приехали на побережье Средиземного моря, чтобы переждать карантин. Они это восприняли как каникулы. Люди вышли в бары, на пляж. Собственно, поэтому власти ввели уплату нарушителям,
– объяснила Оксана Андриевская.

Коронавирус в Испании: коротко

  • Испания является второй наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе после Италии.
  • В стране ввели 15-дневный карантин.
  • За сутки в Испании зафиксировали на 18% больше случаев коронавируса, чем обычно.
  • Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 13 716 случаев заболевания. Умерло 558 человек 1081 – выздоровели.

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Автор: Марина Васильева
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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