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Коронавирус в Италии: число зараженных резко возросло, страна прибегает к жестким ограничениям

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В Италии – уже 79 случаев заражения коронавирусом / Иллюстративное фото / AP

В Италии продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 23 февраля уже известно о 79 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации, 2 умерли от этой болезни. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Так, свободу передвижения ограничили аж в 11 муниципалитетах страны. Об этом сообщает Agenzia Italia.

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В каких регионах Италии есть люди, зараженные коронавирусом COVID-19:

  • Ломбардия – 54 человека;
  • Венето – 17 человек;
  • Эмилия-Романья – 2;
  • Лацио – 2;
  • Пьемонт – 1.

Сейчас в Италии госпитализировано 33 человека с симптомами коронавируса, из них 18 – в реанимации. В домашней изоляции находятся 11 человек.

В связи с такой ситуацией итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

За нарушение запрета на передвижение предусматривается 3 года заключения.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Лечение Инфекция в Европе
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