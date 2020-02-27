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Коронавирус в Италии обнаружили у 26-летней украинки: она в больнице, ее семья на карантине

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В Италии на Covid-19 заболела украинка / Иллюстративное фото (pixabay)

Первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев в Италии подтвердили 26 февраля. Молодая украинка приехала из Ломбардии, где зафиксировали вспышку болезни, к родителям на юг страны. Там ей стало плохо через несколько дней, врачи сделали тест и подтвердили коронавирус.

У молодой украинки из региона Кампания анализ выявил опасный коронавирус. Об этом рассказали местные СМИ и мэр региона, в котором проживает семья женщины.

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Глава муниципалитета Монтано-Антилия Лучано Тривелли в фейсбуке опубликовал видеообращение, в котором рассказал следующее: 

  • Несколько дней назад 26-летняя украинка прибыла в село Абатемарко.
  • Она жаловалась на слабость и в сопровождении своих родителей вечером 25 февраля обратилась в больницу.
  • Тест на Covid-19 дал положительный результат в больнице в Неаполе, но его еще должны подтвердить в Риме. 
  • Сейчас украинка находится в изолированной палате под наблюдением врачей.
  • В карантин отправили его родителей и всех, кто, вероятно, с ней контактировал. 

Украинка, у которой обнаружили Covid-19, живет и работает в Кремоне – это на севере Италии в Ломбардии, где как раз и зафиксировали наибольшее количество больных коронавирусом.

В Монтано-Антилию она приехала к родителям. Этот муниципалитет находится в южном итальянском регионе Кампании – это более 700 километров от Кремоны.

Италия
Верхняя отметка – откуда приехала украинка, нижняя – где она заболела

Итальянцы в комментариях к сообщению Тривелли опасаются, что распространение вируса с севера на юг страны не удастся предотвратить, но несмотря на все желают украинке скорейшего выздоровления. 

Журналистка Stranieriinitalia Марьяна Суренович в фейсбуке добавила, что украинка почувствовала первые симптомы заболевания только через 5 дней после приезда к родителям.

Сейчас "состояние ее здоровья не критично – девушку перевели в инфекционную больницу в Неаполе". 

Коронавирус Covid-19: что нужно знать

  • С декабря 2019 коронавирусом в мире заразились более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае. 
  • Умерли от болезни 2770 человек, выздоровели – 30322 человека.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространился в Европе, особенно в Италии. 
  • По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день. 

коронавирус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Украины Эпидемия Европа Коронавирус Covid-19 Медицина Здоровье
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