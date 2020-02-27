Коронавирус в Италии обнаружили у 26-летней украинки: она в больнице, ее семья на карантине

Первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев в Италии подтвердили 26 февраля. Молодая украинка приехала из Ломбардии, где зафиксировали вспышку болезни, к родителям на юг страны. Там ей стало плохо через несколько дней, врачи сделали тест и подтвердили коронавирус.

У молодой украинки из региона Кампания анализ выявил опасный коронавирус. Об этом рассказали местные СМИ и мэр региона, в котором проживает семья женщины.

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Глава муниципалитета Монтано-Антилия Лучано Тривелли в фейсбуке опубликовал видеообращение, в котором рассказал следующее:

Несколько дней назад 26-летняя украинка прибыла в село Абатемарко.

Она жаловалась на слабость и в сопровождении своих родителей вечером 25 февраля обратилась в больницу.

Тест на Covid-19 дал положительный результат в больнице в Неаполе, но его еще должны подтвердить в Риме.

Сейчас украинка находится в изолированной палате под наблюдением врачей.

В карантин отправили его родителей и всех, кто, вероятно, с ней контактировал.

Украинка, у которой обнаружили Covid-19, живет и работает в Кремоне – это на севере Италии в Ломбардии, где как раз и зафиксировали наибольшее количество больных коронавирусом.

В Монтано-Антилию она приехала к родителям. Этот муниципалитет находится в южном итальянском регионе Кампании – это более 700 километров от Кремоны.



Верхняя отметка – откуда приехала украинка, нижняя – где она заболела

Итальянцы в комментариях к сообщению Тривелли опасаются, что распространение вируса с севера на юг страны не удастся предотвратить, но несмотря на все желают украинке скорейшего выздоровления.

Журналистка Stranieriinitalia Марьяна Суренович в фейсбуке добавила, что украинка почувствовала первые симптомы заболевания только через 5 дней после приезда к родителям.

Сейчас " состояние ее здоровья не критично – девушку перевели в инфекционную больницу в Неаполе".

Коронавирус Covid-19: что нужно знать

С декабря 2019 коронавирусом в мире заразились более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни 2770 человек, выздоровели – 30322 человека.

В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространился в Европе, особенно в Италии.

По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала