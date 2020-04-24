Коронавирус в Италии: украинские врачи стали свидетелями вспышки болезни после Пасхи
После католической Пасхи в больницы поступало гораздо больше новых инфицированных коронавирусом, чем за неделю или две перед этим – и это несмотря на жесткий карантин. Об этом рассказал один из украинских врачей, которые побывали в Италии и были свидетелями событий.
Об этом рассказывал в эфире "Право на власть" вечером 23 апреля один из украинских врачей, которые вернулись из Италии – руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак.
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Несмотря на то, что в Италии ввели жесткие правила карантина, после празднования Пасхи мы увидели, что в больницу начали поступать значительно больше пациентов, как не поступали до этого за неделю или даже за две,
– сказал врач.
По его мнению, условия карантина, которые ввела украинская власть – "достаточно взвешенные" и нужные, ведь "Украина еще не прошла тот пик заболеваемости и смертности, который уже прошла Италия".
"Улетая, мы наблюдали, что некоторые послабления в Италии есть. Но все-таки улицы пустые, магазины и развлекательные центры закрыты. Власть пытается применять все рычаги, чтобы сдержать заболеваемость и смертность", – так описал Юрий Сак ситуацию в Италии.
Врач добавил, что итальянцы "тоже уже устали от этого карантина". Итальянцы же – свободолюбивые люди, которые привыкли быть на улицах, питаться в кафе и ресторанах, гулять и развлекаться. Но несмотря на все это власти ввели жесткий карантин.
Даже когда мы были на пасхальные праздники в Италии, нас предупредили: "Пожалуйста, не выходите на улицы, не ходите по улицам и магазинам, потому что меры карантина будут усилены",
– отметил Сак.
На COVID-19, заметим, в Италии болеют уже 190 000 человек, более 25 000 из которых – умерли.
В Украине же, напомним, количество инфицированных коронавируса уже превышает 7000, а карантин продлили до 11 мая.
Карантин продлили: детали / Инфографика 24 канала
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