Коронавирус в Италии: украинские врачи стали свидетелями вспышки болезни после Пасхи

После католической Пасхи в больницы поступало гораздо больше новых инфицированных коронавирусом, чем за неделю или две перед этим – и это несмотря на жесткий карантин. Об этом рассказал один из украинских врачей, которые побывали в Италии и были свидетелями событий.

Об этом рассказывал в эфире " Право на власть " вечером 23 апреля один из украинских врачей, которые вернулись из Италии – руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак.

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Несмотря на то, что в Италии ввели жесткие правила карантина, после празднования Пасхи мы увидели, что в больницу начали поступать значительно больше пациентов, как не поступали до этого за неделю или даже за две,

– сказал врач.

По его мнению, условия карантина, которые ввела украинская власть – "достаточно взвешенные" и нужные, ведь " Украина еще не прошла тот пик заболеваемости и смертности, который уже прошла Италия".

"Улетая, мы наблюдали, что некоторые послабления в Италии есть. Но все-таки улицы пустые, магазины и развлекательные центры закрыты. Власть пытается применять все рычаги, чтобы сдержать заболеваемость и смертность ", – так описал Юрий Сак ситуацию в Италии.

Врач добавил, что итальянцы "тоже уже устали от этого карантина". Итальянцы же – свободолюбивые люди, которые привыкли быть на улицах, питаться в кафе и ресторанах, гулять и развлекаться. Но несмотря на все это власти ввели жесткий карантин.

Даже когда мы были на пасхальные праздники в Италии, нас предупредили: "Пожалуйста, не выходите на улицы, не ходите по улицам и магазинам, потому что меры карантина будут усилены",

– отметил Сак.

На COVID-19, заметим, в Италии болеют уже 190 000 человек, более 25 000 из которых – умерли.

В Украине же, напомним, количество инфицированных коронавируса уже превышает 7000, а карантин продлили до 11 мая.



Карантин продлили: детали / Инфографика 24 канала