Коронавирус в Италии: в домах престарелых нарушили карантинные ограничения
Сотня домов в Италии для пожилых людей работает с нарушением карантинных ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает информационное агентство AP со ссылкой на документы подразделения здравоохранения карабинеров в Италии, которое с февраля проверило 600 домов престарелых.
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Так, 15 домов были закрыты немедленно, потому что составляли серьезную угрозу для людей пожилого возраста, а жителей переселили.
157 учреждений были оштрафованы за нарушения. К примеру, отсутствие норм безопасности на объекте и отсутствие защитного снаряжения и подготовки персонала, а прокуратура начала уголовное расследование в отношении как минимум десяти домов.
В Милане также произошел скандальный инцидент. В одном доме для пожилых людей на 1 000 мест администрация запретила врачам и медсестрам носить защитные маски, чтобы не запугивать жителей.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
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