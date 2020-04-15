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Коронавирус в Италии: в домах престарелых нарушили карантинные ограничения

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В Италии в домах престарелых нарушили карантинные ограничения / Getty Images

Сотня домов в Италии для пожилых людей работает с нарушением карантинных ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает информационное агентство AP со ссылкой на документы подразделения здравоохранения карабинеров в Италии, которое с февраля проверило 600 домов престарелых.

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Так, 15 домов были закрыты немедленно, потому что составляли серьезную угрозу для людей пожилого возраста, а жителей переселили.

157 учреждений были оштрафованы за нарушения. К примеру, отсутствие норм безопасности на объекте и отсутствие защитного снаряжения и подготовки персонала, а прокуратура начала уголовное расследование в отношении как минимум десяти домов.

В Милане также произошел скандальный инцидент. В одном доме для пожилых людей на 1 000 мест администрация запретила врачам и медсестрам носить защитные маски, чтобы не запугивать жителей.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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