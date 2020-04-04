Коронавирус в Японии: в стране зафиксировали новую вспышку COVID-19
В Японии зафиксировали новую вспышку COVID-19. Незначительный рост инфицированных там начался еще в начале февраля, однако в стране успешно остановили первую волну коронавируса. Впрочем, за одни только сутки, 3 апреля, в Японии 314 новых случаев коронавируса и еще 6 случаев смерти.
Всего в стране сейчас 3 329 случаев инфицирования COVID-19, среди них летальных – 74. Об этом информирует СNN.
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Это впервые от начала пандемии Япония зафиксировала более 300 случаев инфицирования за день. Из новых подтвержденных случаев 89 были зарегистрированы в столице – Токио.
Заметим, что в феврале у берегов Японии на карантине стоял первый пораженный коронавирусом лайнер Diamond Princess. На нем заразились 705 человек. На карантине в порту Йокогамы судно простояло больше месяца.
Впоследствии благодаря этому судну ученым удалось установить, что коронавирус может выжить до 17 дней на поверхностях. Его обнаружили на поверхностях лайнера после отъезда пассажиров, у которых было зафиксировано заболевание.
Сколько времени живет коронавирус на разных поверхностях / Инфографика 24 Канала
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