Коронавирус в Южной Корее: как удалось взять под контроль вспышку заболевания в стране

За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировали только 7 случаев смерти от коронавируса. Страна, которая граничит с Китаем, смогла взять под контроль вспышку опасной болезни за месяц. Чем полезен пример Южной Кореи – читайте в материале 24 канала.

В церкви при кладбище в итальянском городе Бергамо без родственников и умерших попрощались с умершими от коронавируса. Только за сутки в этом городе от Covid-19 умерли 92 человека.

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Умерших из Бергамо вывозили военными грузовиками. В городском крематории не успевали сжигать тела, поэтому были вынуждены переправлять жертв Covid-19 в другие города.

A #Bergamo hanno dovuto chiamare l'esercito per caricare camion e camion di bare da destinare a crematori fuori regione. Prima di lamentarvi della proroga del #lockdown riguardatevi sto video in loop.#coronavirusitalia pic.twitter.com/ofR1raGVTb — Alessandro Zanoni (@AlexZan87) March 19, 2020

Зато совсем другая ситуация в Южной Корее, где вспышка коронавируса началась почти одновременно с Италией. В Сеуле о коронавирусе напоминают люди в масках. Работает метро, вагоны дезинфицируют, как и места массового скопления людей.

Также в стране развернули массовое тестирование граждан на коронавирус. Для этого еще в январе 2020 года разработали тесты и обеспечили ими все населенные пункты. Кроме того, у поликлиник установили специальные кабинки.

Пациент заходит в бокс, как в телефонную будку, и ему проводят диагностирование. Терапевты и медсестры стоят извне, поэтому между ними и пациентом нет прямого контакта,

– пояснил врач Ким Санг-Ил.

Тестирование на Covid-19 можно пройти не выходя из машины. Медики отметили, что главное преимущество таких тестовых центров для автомобилистов в том, что людям с подозрительными симптомами не надо ехать в медицинские центры, где процедуры могут быть сложными и где тоже можно заразиться.

В Южной Корее ежедневно тестируют до 10 тысяч граждан. Результаты получают за 5-6 часов. Тест на Covid-19 прошло уже четверть населения. Это один из самых высоких показателей в мире. В частности, власть еще и начала постоянное информирование граждан о том, что рядом могут быть инфицированные люди.

Вам поступают сообщения от власти. За день их может быть 4-5. Например, я получила сообщение, что у 29-летней девушки подтверждено заражение,

– рассказала преподаватель английского языка в Сеуле Аманда Корк.

Власти Южной Кореи также отслеживают телефонные звонки и операции с банковскими карточками всех, у кого обнаружили коронавирус. Это позволяет исследовать контакты и быстро отреагировать на угрозу распространения опасной инфекции.

В Южной Корее применили специальную систему: отследи, протестируй и исцели,

– отметила эксперт Тина Пан.

В 2015 году Южная Корея пережила шок во время вспышки MERS. Тогда погибли 33 человека. Это стало наукой для власти и общества. В стране создан специальный центр на случай эпидемий.

И в 2020 году его специалисты разработали четкую программу действий, а власть успешно ее ввела. Это и помогло стране за месяц взять под контроль Covid-19.



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