Коронавирус в Канаде: власти обнаружили уже более 50 тысяч больных

В Канаде зафиксировали уже более 50 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли 2859 человек.

Тест на новый коронавирус сдали 754 800 человек, то есть 93% людей получили отрицательный результат. Смертность составляет 5,6%. Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные правительством Канады.

К теме Еще много недель, – Трюдо об отмене карантина в Канаде

Какова ситуация с коронавирусом в Канаде

Более 50% (25 757 человек) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них более 12 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится почти четверть всех канадских случаев инфицирования COVID-19.

В частности, острая проблема существует в домах престарелых, где фиксируется высокая смертность.

Хотя каждый день в стране обнаруживают сотни новых случаев инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась. В последние дни правительства нескольких провинций уже объявили о планах ослабления карантина.

Власти подготовили альтернативные помещения для размещения пациентов, для которых не хватает коек в больницах.

Из-за карантина Канада потеряла миллионы рабочих мест в марте, а уровень безработицы вырос до 7,8%.

Обратите внимание! Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада и США договорились продолжить пограничные ограничения еще на 30 дней, чтобы помочь контролировать распространение коронавируса.