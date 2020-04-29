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Коронавирус в Канаде: власти обнаружили уже более 50 тысяч больных

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Коронавирус в Канаде - распространение COVID-19 в Канаде
Что известно о распространении коронавируса в Канаде? / AP

В Канаде зафиксировали уже более 50 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли 2859 человек.

Тест на новый коронавирус сдали 754 800 человек, то есть 93% людей получили отрицательный результат. Смертность составляет 5,6%. Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные правительством Канады.

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Какова ситуация с коронавирусом в Канаде

  • Более 50% (25 757 человек) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них более 12 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится почти четверть всех канадских случаев инфицирования COVID-19.
  • В частности, острая проблема существует в домах престарелых, где фиксируется высокая смертность.
  • Хотя каждый день в стране обнаруживают сотни новых случаев инфицирования, скорость распространения болезни в Канаде существенно уменьшилась. В последние дни правительства нескольких провинций уже объявили о планах ослабления карантина.
  • Власти подготовили альтернативные помещения для размещения пациентов, для которых не хватает коек в больницах.
  • Из-за карантина Канада потеряла миллионы рабочих мест в марте, а уровень безработицы вырос до 7,8%.

Обратите внимание! Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада и США договорились продолжить пограничные ограничения еще на 30 дней, чтобы помочь контролировать распространение коронавируса.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Джастин Трюдо Канада Здоровье Лечение
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