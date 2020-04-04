Коронавирус в Киеве можно одолеть за 2 недели, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко верит в то, что в течение двух недель эпидемию коронавируса в городе можно побороть. По его словам, это зависит от каждого жителя столицы.

Об этом Виталий Кличко рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Актуально В Киеве разнесут продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается, – Кличко

Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась,

– подчеркнул мэра Киева.

Кличко также сообщил, что на сегодня работающих аппаратов искусственной вентиляции легких в городе Киеве больше, чем в других городах Украины – 380, еще 17 заказано и ожидается в течение недели.

Обратите внимание! По состоянию на 4 апреля, в столице Украины зафиксировано уже 214 случая заражения новым видом коронавирус. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала