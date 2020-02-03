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Коронавирус: в Китае изолировали еще один крупный город, под угрозой 9 миллионов человек

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Коронавирус 2020 унес жизни уже 361 человека / Getty Images

Портовый город Вэньчжоу власти Китая решили изолировать в воскресенье, 3 февраля. В городе проживают более 9 миллионов человек, расположен он в 800 километрах от Уханя – эпицентра эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

В Вэньчжоу зарегистрировали 265 инфицированных – это самое большое количество за пределами Уханя и провинции Хубэй. Об этом рассказали в DW

Тем временем в Одессе пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса

В городе Вэньчжоу уже не работает общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Также введены жесткие ограничения по поводу прогулок местных жителей: делать это можно только в масках и лишь при необходимости. 

В общем, как сообщила китайская Нацкомиссия по охране здоровья, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае насчитали 17205. 

  • Умерли от болезни – 361 человек, а из тех, кто болен, 2296 – в тяжелом состоянии.

В Нацкомиссии прогнозируют, что 3 февраля количество зараженных вырастет до более чем 21 тысячи. 

Китайский коронавирус 2019-nCoV: главное

  • Эпидемия началась в декабре 2019 году в китайской провинции Ухань.
  • 11 января 2020 Китай объявил о первой смерти от нового вируса 2019-nCoV. 
  • По состоянию на 3 февраля умерли 361 человек, большинство – пожилые люди, которые имеют сопутствующие заболевания. 
  • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
  • Подтверждены случаи вируса в более чем 15 странах мира, среди них есть и европейские.
  • Сейчас в Китае закрыты четыре города-миллионника, в некоторых районах объявлено военное положение. 
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию

коронавирус
Мифы и реальность о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус 2020 Китай Здоровье Медицина Новости Здоровье
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