Коронавирус в Мексике: граждане требуют закрыть границу с США

Не так давно американский лидер Дональд Трамп хвастался строительством стены на южной границе США, которая граничит с Мексикой. Таким образом глава Белого дома борется с беженцами. Однако пандемия коронавируса в мире перевернула все с ног на голову: теперь мексиканцы просят у властей закрыть границу с США.

Дело в том, что на днях США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 человек. Таких в стране свыше 100 тысяч, смертельных случаев тоже немало – США уверенно приближаются к печальной отметке в 2 тысячи.

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Между тем в Мексике тоже медленно, но заметно разгорается инфекционная вспышка. По данным центра Джона Хопкинса в Мексике подтвердили уже 717 диагнозов COVID-19, а от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 человек.



Дезинфекция в общественном транспорте в Мексике / Фото Getty images

На фоне роста количества инфицированных в стране мексиканцы требуют не впускать в страну американских путешественников. Именно они, по мнению мексиканцев, привезли в страну инфекцию, а теперь могут быстро ее распространить.



Дезинфекция на рынках в Мексике / Фото Getty images

По информации BBC, границу формально закрыли, однако мексиканцы обвиняют власть в бездействии и требуют проверить тестами всех американцев, "которым не сидится дома".