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Коронавирус в мире: Китай просит ЕС помочь с медикаментами

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Китай просит ЕС помочь в борьбе с коронавирусом / Getty Images

Китай попросил у Европейского союза помочь с поставками медикаментов для борьбы с новым видом коронавируса.

Об этом пишет издание Global Times.

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В сообщении говорится, что председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и попросил сторону ЕС срочно помочь закупить медицинские препараты из-за их недостатка.

Представитель Китая обратился с просьбой ко всем странам, входящим в состав ЕС.

Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые на протяжении последних 14 дней были в Китае. Добавим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней находиться на карантине.

"Это определенно не демонстрация добрых намерений", – заявили представители китайской стороны.


Правда и мифы о коронавирус / 24 канал

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости США Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Китай Коронавирус 2020
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