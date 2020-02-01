Коронавирус в мире: Китай просит ЕС помочь с медикаментами
Китай попросил у Европейского союза помочь с поставками медикаментов для борьбы с новым видом коронавируса.
Об этом пишет издание Global Times.
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В сообщении говорится, что председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и попросил сторону ЕС срочно помочь закупить медицинские препараты из-за их недостатка.
Представитель Китая обратился с просьбой ко всем странам, входящим в состав ЕС.
Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые на протяжении последних 14 дней были в Китае. Добавим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней находиться на карантине.
"Это определенно не демонстрация добрых намерений", – заявили представители китайской стороны.
Правда и мифы о коронавирус / 24 канал
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