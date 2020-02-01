Коронавирус в мире: Китай просит ЕС помочь с медикаментами

Китай попросил у Европейского союза помочь с поставками медикаментов для борьбы с новым видом коронавируса.

Об этом пишет издание Global Times.

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В сообщении говорится, что председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и попросил сторону ЕС срочно помочь закупить медицинские препараты из-за их недостатка.

Представитель Китая обратился с просьбой ко всем странам, входящим в состав ЕС.

#JUSTIN: Chinese Premier Li Keqiang spoke with @vonderleyen on the phone, asking the EU side to facilitate Chinese side’s urgent procurement of medical supplies from EU member countries through business channels. pic.twitter.com/u4B7XPW7iF — Global Times (@globaltimesnews) February 1, 2020

Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые на протяжении последних 14 дней были в Китае. Добавим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней находиться на карантине.

"Это определенно не демонстрация добрых намерений", – заявили представители китайской стороны.



Правда и мифы о коронавирус / 24 канал

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