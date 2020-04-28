24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Коронавирус в общежитии в Петропавловской Борщаговке: полиция установила блокпост

- Читати новину українською
Коронавирус в общежитии в Петропавловской Борщаговке - блокпост
Пост полиции возле общежития / Скриншот из видео

Возле общежития Киевского международного университета в Петропавловской Борщаговке установили блокпост. В общежитии обнаружили вспышку коронавируса. Правоохранители никого не выпускают с территории.

Возле общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления. Об этом заявили в полиции Киевщины, сообщает Укринформ.

К теме В общежитии киевского университета вспышка COVID-19: болезнь обнаружили у студентов и коменданта

Полицейские обеспечивают публичный порядок по всему периметру общежития.

Из общежития не выпускают людей. В общежитии – в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей,
– уточнили правоохранители.

В полиции также добавили, что грубых нарушений карантина или общественного порядка нет.

Что известно о вспышке коронавируса в общежитии Киевского международного университета

  • Вспышку коронавирус обнаружили в общежитии Киевского международного университета в Петропавловской Борщаговке. Известно, что в общежитии проживает много иностранных студентов. В общежитии болезнь выявили у 7 человек: шестерых студентов и одного коменданта.
  • Очаг болезни обнаружили случайно, когда один из студентов потерял сознание. У него не было симптомов коронавируса, но тест все же решили провести и он оказался положительным.
  • 26 апреля начали тестировать людей, с которыми контактировал больной. Всего в общежитии проживают около 152 человек.
  • В связи со вспышкой общежитие КиМУ продезинфицировали и определили изолятором. В самом общежитии проводят ежедневный температурный скрининг, а передвижение жильцов между этажами ограничили.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Общежития Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
сегодня , 00:59 Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
23 апреля , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза