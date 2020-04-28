Коронавирус в общежитии в Петропавловской Борщаговке: полиция установила блокпост

Возле общежития Киевского международного университета в Петропавловской Борщаговке установили блокпост. В общежитии обнаружили вспышку коронавируса. Правоохранители никого не выпускают с территории.

Возле общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления. Об этом заявили в полиции Киевщины, сообщает Укринформ.

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Полицейские обеспечивают публичный порядок по всему периметру общежития.

Из общежития не выпускают людей. В общежитии – в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей,

– уточнили правоохранители.

В полиции также добавили, что грубых нарушений карантина или общественного порядка нет.

Что известно о вспышке коронавируса в общежитии Киевского международного университета