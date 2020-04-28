Коронавирус в общежитии в Петропавловской Борщаговке: полиция установила блокпост
Возле общежития Киевского международного университета в Петропавловской Борщаговке установили блокпост. В общежитии обнаружили вспышку коронавируса. Правоохранители никого не выпускают с территории.
Возле общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления. Об этом заявили в полиции Киевщины, сообщает Укринформ.
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Полицейские обеспечивают публичный порядок по всему периметру общежития.
Из общежития не выпускают людей. В общежитии – в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей,
– уточнили правоохранители.
В полиции также добавили, что грубых нарушений карантина или общественного порядка нет.
Что известно о вспышке коронавируса в общежитии Киевского международного университета
- Вспышку коронавирус обнаружили в общежитии Киевского международного университета в Петропавловской Борщаговке. Известно, что в общежитии проживает много иностранных студентов. В общежитии болезнь выявили у 7 человек: шестерых студентов и одного коменданта.
- Очаг болезни обнаружили случайно, когда один из студентов потерял сознание. У него не было симптомов коронавируса, но тест все же решили провести и он оказался положительным.
- 26 апреля начали тестировать людей, с которыми контактировал больной. Всего в общежитии проживают около 152 человек.
- В связи со вспышкой общежитие КиМУ продезинфицировали и определили изолятором. В самом общежитии проводят ежедневный температурный скрининг, а передвижение жильцов между этажами ограничили.
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