Коронавирус в Першотравенске остановили, но в соседнем районе заболели шахтеры и медсестра

Ранее в городе Першотравенск, что на Днепропетровщине, произошла массовая вспышка COVID-19 из-за собрания религиозной общины "Новое поколение". В ОГА уверяют, что угроза для жителей Першотравенска уже прошла, ведь эту вспышку удалось остановить.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровской областного совета.

Напомним Собрания религиозной общины стали причиной вспышки коронавируса на Днепропетровщине: детали

Вспышку коронавируса в Першотравенске удалось остановить. Но ситуация в соседней Петропавловке держит всех в напряжении. Здесь в самоизоляции находятся 60 врачей, у 6 из которых подозревают коронавирус,

– говорится в сообщении.

К слову, полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в библейской школе Першотравенска. Правоохранители провели обыск и изъяли видеорегистратор, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешки, карты памяти и документы.

Что за ситуация в Петропавловке?

9 апреля в Петропавловском районе выявили первый случай заражения коронавирусом. Заболела медсестра Петропавловского центра медико-санитарной помощи. Медработнице предложили пройти тест, поскольку ее дочь была в списках контактных лиц, больных COVID-19, которые находились на учебе в библейской школе Першотравенска.

Местные СМИ сообщают, что впоследствии болезнь обнаружили у работницы магазина "Аврора" и работников шахты "Степная". У всех контактных лиц взяли образцы для ПЦР-теста на коронавирус.

Следовательно, магазин "Аврора" закрыли на карантин. В 11 церквях, вокруг территории магазина и в центре Петропавловки проведут дезинфекцию.



Важность карантина / Инфографика 24 Канала

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